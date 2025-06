Magic estuda troca de jogadores e escolha de draft por reforços

O Orlando Magic é mais uma das equipes que devem estar ativas assim que o mercado da liga reabrir. Mas, dessa vez, a ação deve acontecer antes da agência livre. Para ser mais preciso, aliás, o time se prepara para agir antes do recrutamento. Segundo Kevin O’Connor, do Yahoo! Sports, o Magic estuda cenários de troca com dois jogadores e a sua escolha de primeira rodada no draft.

“Orlando, certamente, vai ter interesse em atletas como Lauri Markkanen. Ouvi dizer que estão dispostos a trocar Cole Anthony, Jonathan Isaac e a 16a escolha do draft deste ano. Querem, a princípio, um upgrade para a rotação. E, se você fizer as contas, vai ver que o salário dos dois soma quase o mesmo valor que Lauri recebe”, revelou o comentarista.

A tendência é que, de fato, o Magic procure um jogador como Markkanen se buscar um reforço no mercado. Ou seja, uma força ofensiva. A equipe teve a quarta pior eficiência defensiva da liga na temporada. Além disso, acertou só 31,8% dos seus arremessos de longa distância. O jornalista Chris Mannix, da revista Sports Illustrated, aprova que o time vá atrás de pontuador.

“Paolo Banchero e Franz Wagner são ótimos. E, sobretudo, Orlando tem uma defesa a nível de competir por títulos. O que eles precisam é mais um criador de jogadas. Lauri pode não ser o ideal, pois é mais um ala alto para congestionar as coisas. Mas precisam desse tipo de reforço. Por isso, se alguém assim estiver disponível, vou ficar surpreso se não mostrarem interesse”, opinou o convidado de O’Connor em seu podcast.

Mais uma peça

O Magic teve uma temporada complicada para além do desempenho ofensivo. A sorte, em síntese, não esteve do lado da jovem equipe. Banchero e Wagner tiveram ausências de longo prazo durante a temporada por causa da mesma lesão. Além disso, o armador Jalen Suggs ficou fora dos playoffs. Mannix, por isso, crê que o time é melhor do que mostrou nesta temporada.

“Esse time concluiu a temporada na sétima posição do Leste, mesmo com várias lesões no elenco. Então, acho que estão a mais um criador de jogadas de voltar ao TOP 4 do Leste. Eles estão muito perto do topo. Os jovens talentos vão melhor naturalmente e, com isso, mais um jogador ofensivo vão torná-los uma ameaça real”, projetou o veterano repórter.

Há muitos times que precisam de reforços, mas não possuem ativos para isso. Mannix se anima com o Magic porque crê que isso não seja problema nesse caso. “Orlando é uma equipe em quem estarei de olho porque tem jovens e todas as suas escolhas de draft. Tem as peças para se movimentar. E, mais do que isso, creio que vão estar agressivos no mercado para se reforçar”, concluiu.

Flexibilidade

O pacote de jogadores e escolhas de draft que o Magic oferece na troca tem apelo, em particular, para times em busca de flexibilidade financeira. Na prática, Anthony é dono de um contrato expirante. O armador tem US$13,1 milhões em salários a receber em cada uma das próximas duas temporadas. O vínculo, no entanto, será uma opção da equipe para 2026-27.

Isaac, por sua vez, é um caso mais complexo. Ele tem contrato, a princípio, até 2029 com mais de US$60 milhões a receber. Mas, a partir do ano que vem, o seu vínculo passa a ser parcialmente garantido com metas muito específicas por causa do seu histórico de lesões. Mesmo que atinja os “gatilhos”, todos os valores se tornam não garantidos em julho de 2027.

