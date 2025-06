“Magic aposta em si mesmo com troca de Desmond Bane”, crava dirigente

O Orlando Magic deu o pontapé inicial na temporada de negociações da liga com a troca por Desmond Bane. Foi um movimento inesperado, pois ninguém sabia que o Memphis Grizzlies pretendia negociar o ala-armador. Aliás, isso foi uma surpresa até para o time da Flórida. O presidente de operações Jeff Weltman admitiu que monitorava o jogador há anos, mas não acreditava que ele estaria disponível.

“Nós valorizamos muito Desmond há bastante tempo. Mas, quando fiz as entrevistas de fim de temporada, não tinha ideia do que aconteceria. Ele era um daqueles atletas com os quais planejávamos ser agressivos se estivesse ao alcance. Não tínhamos sinais, no entanto, disso. Assim que soubemos da disponibilidade, aceleramos as conversas e o transformamos em uma prioridade”, contou o executivo de Orlando.

Mas a transação não deu o que falar só pela surpresa. O valor que o Magic “pagou” para ter Bane causou discussão. O time cedeu, entre outros tantos ativos, quatro escolhas de primeira rodada de draft desprotegidas. Muita gente julgou, a princípio, o valor bem alto – e que pode comprometer o futuro da franquia. No entanto, Weltman vê as escolhas como uma questão muito relativa.

“Discutir o valor das escolhas que trocamos é ótimo porque, para começar, não sabemos qual vai ser. Afinal, são seleções futuras. Mas o que sabemos é que vamos determinar o valor da maior parte delas, pois dependem da nossa campanha. E sentimos que vamos ser um bom time depois dessa troca. Então, para resumir, essa é uma aposta em nós mesmos”, resumiu o chefe do basquete da franquia.

Oportunidade

Weltman admitiu que soube que o Magic poderia tentar uma troca por Desmond Bane por acidente. O time conversava com outras equipes, sobre outros assuntos, quando a informação surgiu. E, assim que soube disso, viu a chance. Para o executivo, o (agora) ex-atleta do Grizzlies não é só um encaixe perfeito em quadra. É uma peça que faz sentido dentro dos planos de construção do elenco.

“O nosso sentimento é que ver um jogador como Desmond disponível para trocas é uma oportunidade única. Ele acabou de fazer 27 anos, então, se vamos ser bons, ele estará conosco por um bom tempo. E, além disso, encaixa-se com a linha do tempo da nossa equipe. Os nossos quatro principais jogadores, agora, têm todos entre 23 e 27 anos”, explicou o veterano dirigente.

Bane é um jogador com salários acima dos US$30 milhões, mas está sob contrato até 2029. Foi mais um fator que deu segurança ao Magic para fechar a ousada transação. “Nós trocamos por um atleta da qualidade de Desmond, com a sua situação contratual controlada e sem ceder nenhuma das nossas referências. Acredite: não é sempre que você consegue uma negociação assim”, resumiu.

Núcleo fechado

Weltman refere-se a Bane, Jalen Suggs, Franz Wagner e Paolo Banchero ao falar nos quatro principais jogadores do Magic. E, agora, o foco do time passa a ser esse último. Banchero vai ser elegível a uma extensão prévia de contrato e, assim, ficar garantido na equipe até 2031. Isso definiria que o quarteto está comprometido em Orlando até, no mínimo, 2029.

“Nós vamos negociar com Paolo nas férias e, assim, garantir que esse núcleo fique junto por muito tempo em Orlando. Com isso, vamos estar prontos para entrar em quadra e definir o valor que cedemos nesse negócio. Pois, no fim das contas, isso é a NBA. Você precisa colocar pressão em si mesmo para elevar o patamar. Precisa apostar em si mesmo”, reforçou o presidente de operações.

