Luka Dončić: que impacto a sua transferência tem na NBA e nas apostas

A ida de Luka para o Los Angeles deu muito que falar e é isso que vamos perceber neste artigo. Vamos também perceber de que forma é que isso poderá afetar as apostas feitas na NBA. Será que esta transferência terá assim tanta influência nos apostadores? É isso que vamos também perceber. Mas primeiro, vamos perceber os contornos desta transferência que tanta tinta fez escorrer.

A troca chocante de Luka Dončić para o Lakers

O mundo da NBA ficou incrédulo quando Luka Dončić foi trocado do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers numa nba que poucos previram. O Lakers apresentou Dončić recentemente, poucos dias depois de terem finalizado uma troca de sucesso que enviou Anthony Davis e Max Christie para Dallas.

O astro de 25 anos, que levou o Mavericks às finais da NBA na época passada e garantiu o seu primeiro título de pontuação, foi apanhado completamente de surpresa pelo negócio. “Pode imaginar o quão surpreendido fiquei”, admitiu Dončić. “Tive de verificar se era 1 de abril.”

Agora, ao iniciar uma nova jornada ao lado de LeBron James, Dončić está a abraçar a oportunidade de brilhar numa das franquias mais históricas do basquetebol.

Porque é que os Mavericks trocaram Luka Dončić?

A decisão de trocar Dončić deixou os adeptos do Mavericks furiosos e os analistas da NBA confusos. É extremamente raro que um jogador do calibre de Dončić — com apenas 25 anos — seja trocado, especialmente depois de ter levado a sua equipa às finais da NBA.

No entanto, Dallas tomou a decisão chocante de abandonar a sua franquia principal, optando por reconstruir em torno de Anthony Davis.

Em troca da sua estrela, o Lakers recebei Dončić, Maxi Kleber e Markieff Morris num negócio de três equipas que remodelou completamente o futuro de ambas as equipas.

A reação de Luka Dončić: do choque à excitação

A princípio, Dončić ficou profundamente abalado com a troca. “Aquele primeiro dia foi muito difícil”, disse Dončić. “Senti que estas últimas 48 horas foram um mês. “Emocionalmente, foi muito difícil.”

No entanto, quando a poeira assentou, a realidade de se juntar aos Lakers começou a deixá-lo entusiasmado. “Este é o Lakers. “É um dos melhores clubes da história, por isso estou entusiasmado por estar aqui.”

Uma das primeiras chamadas que Dončić recebeu após a troca foi de LeBron James, que o recebeu em Los Angeles. Dončić idolatra LeBron há anos e está ansioso por aprender com o melhor marcador de todos os tempos da NBA.

“É como um sonho tornado realidade. Eu sempre o admirei. “Há tantas coisas que posso aprender com ele.”

O que significa esta troca para o Lakers

A direção do Lakers acredita que Dončić é o futuro da franquia. O general manager Rob Pelinka não conseguiu esconder a sua excitação com a aquisição de sucesso da equipa.

“Temos uma das maiores estrelas do jogo e um jogador internacional a chegar para se juntar ao Lakers”, disse Pelinka. “Acho que será algo incrivelmente especial que a NBA e o basquetebol nunca viram antes.”

Embora Dončić esteja afastado desde o Natal devido a uma distensão no gémeo, está perto de regressar. Deverá retomar os treinos de contacto total esta semana, e o Lakers definirá a sua data de estreia em breve.

Estrelas da NBA reagem à troca de Dončić

A troca causou agitação na NBA, com alguns dos maiores nomes da liga a manifestarem a sua descrença.

Stephen Curry (Golden State Warriors):

“Especialmente com (Dallas) a vir das finais, é um lembrete de que há apenas alguns nesta liga que podem dormir com algum tipo de confiança de que ainda lá estarão.”

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves):

“Eles negociaram provavelmente o melhor marcador da NBA aos 25 anos. Não o trocas assim aos 25 anos. “Sinto-me mal pelo Luka, cara.”

Até o pai de Dončić, Sasa Dončić, manifestou indignação.

“Ele não merecia absolutamente isto.”

O que se segue para Luka Dončić e o Lakers?

O Lakers vai disputar quatro jogos em Los Angeles nos próximos sete dias, dando tempo para Dončić se integrar na equipa. A equipa espera tê-lo totalmente pronto antes da pós-temporada.

Entretanto, continuam a surgir dúvidas sobre o motivo pelo qual o Mavericks fizeram esta mudança — e se se vão arrepender de trocar um talento geracional. Dončić, no entanto, está focado no futuro afirmando “Estou a preparar-me para jogar no maior clube do mundo e estou entusiasmado para esta nova jornada.”

À medida que o Lakers inaugura uma nova era, todos os olhos estarão postos em Dončić, que assumirá o centro das atenções em Los Angeles. Será que ele também será o centro das atenções das casa de aposta confiável e das bets dos apostadores? Vamos descobrir!

O que muda nas apostas?

Apesar de não termos uma bola de cristal, uma coisa é certa. O Lakers vai receber uma maior afluência de apostas. Isto é o mesmo que acontece na política, quando algum político toma uma medida que é muito popular, isso acaba por se refletir nas urnas, na hora de votar. Aqui, acaba por acontecer o mesmo.

Com Luka e LeBron juntos, os Lakers são agora os maiores candidatos a vencer e isto certamente terá impacto nas apostas. não só haverá um maior volume de apostas, como também haverá um maior volume de apostas nesta equipa e jogadores em específico. Importa também perceber 3 dicas muito importantes quando chegar a hora de apostar. Vamos descobrir quais são.

4 tips para apostas fortes

A primeira é que deve escolher uma casa de apostas confiável. Isto acaba por não estar diretamente relacionado com o outcome da aposta, mas diz muito sobre a experiência que vai ter. Se optar pela ilegalidade está sujeito a muitos riscos, sendo que todos eles são desnecessários com a recente legalização completa de 35 casas de apostas brasileiras. Para perceber se são legais, basta olhar para o URL. Se ele terminar em “.br”, então é legal. Posteriormente, há que ter um conhecimento total de desporto em que aposta. Se está a ler isto é porque, provavelmente é grande fã de basquetebol. Mas isso por vezes não é suficiente. Tem que estar super atento e a par de todas as notícias deste universo, nomeadamente lesões e jogadores em melhor ou pior forma para ser um apostador melhor e mais qualificado. Atenção às odds. Claro que a esta dica não podia faltar. Imagine que aposta 10 reais numa odd de 1,20. Vai ganhar 12 reais. Contudo, essa odd que escolheu é bem provável que exista noutra casa de apostas uma maior. Se tivesse apostado numa odd maior, o que teria acontecido? Bem, teria ganho mais dinheiro. E isto é facilmente resolvido com verificação. Depois de escolher o jogo no qual vai apostar, basta pesquisar as odds nas principais casas de apostas e escolher a mais alta. Por último, mas não menos importante, o jogo responsável é importantíssimo. Se não o seguir, então a sua experiência não será ideal. Isto porque as apostas podem impactar outros aspetos da sua vida se não forem feitas corretamente. A dica principal é que deve ter uma banca definida mensalmente, isto é, todos os meses deve alocar uma parte do seu orçamento (que não lhe fará falta) para apostas e nunca deve ultrapassá-lo, mesmo que a emoção lhe diga o contrário.

Se chegou até aqui, já ficou a par da transferência do momento, já percebeu como isso vai impactar as apostas e até descobriu 4 dicas para apostas bem-sucedidas.