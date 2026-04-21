Construir uma plataforma de apostas que funcione bem para um único esporte já é difícil. Fazer isso para basquete, futebol e tênis ao mesmo tempo — sem comprometer nenhum deles — é um desafio de design que a maioria das empresas do setor ainda não resolveu. A BettingRanker, plataforma de comparação e avaliação de casas de apostas com presença crescente no Brasil, tem pensado muito sobre isso. O Jumper Brasil conversou com Emily Thompson, analista sênior de conteúdo da empresa, para entender como eles abordam essa questão — e o que aprenderam ao longo do caminho.

O problema que a maioria das plataformas ainda não resolveu

Para Thompson, o erro mais comum da indústria é tratar todos os esportes como se fossem iguais do ponto de vista do produto. Um apostador de futebol e um apostador de basquete têm comportamentos muito distintos — e plataformas que não reconhecem essa diferença acabam servindo mal a pelo menos um dos dois.

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O apostador de futebol geralmente planeja sua aposta antes da partida, analisa o confronto, e confirma a seleção pouco antes do apito inicial. Já quem aposta em basquete age de forma muito mais dinâmica: as apostas acontecem durante o jogo, mudam com o ritmo da partida, e na maioria das vezes são feitas pelo celular, muitas vezes de madrugada, durante uma partida da NBA transmitida ao vivo.

“A plataforma pode parecer perfeitamente sólida no papel — licenciada, com bons bônus, forte cobertura de futebol — e ainda assim decepcionar um fã de basquete que tenta fazer uma aposta ao vivo no quarto quarto. Esses esportes não são intercambiáveis do ponto de vista de produto, e as plataformas que entendem isso são as que estão avançando.” – Emily Thompson

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Essa percepção moldou diretamente a forma como a BettingRanker desenha suas avaliações. Em vez de aplicar os mesmos critérios para todos os esportes, a plataforma analisa cada casa de apostas levando em conta o perfil do usuário que vai utilizá-la. Para o basquete, por exemplo, a profundidade dos mercados ao vivo e o desempenho mobile durante partidas noturnas têm peso significativo na nota final — critérios que simplesmente não fariam sentido no contexto de uma análise voltada ao futebol local.

O apostador brasileiro está ficando mais exigente

Quem chega a uma página com apostas online no Brasil hoje tem um perfil bem diferente de alguns anos atrás. O apostador brasileiro, especialmente o que acompanha basquete, é jovem, conectado, e já passou por experiências suficientes para saber o que quer — e o que não aceita mais. O basquete já é o terceiro esporte mais apostado no Brasil, e a NBA é o principal motor desse crescimento.

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Para a BettingRanker, esse movimento não foi apenas uma tendência a observar — foi uma oportunidade concreta.

“O mercado brasileiro de apostas chegou a um nível de maturidade onde o apostador sabe exatamente o que quer. Se uma plataforma não entrega em mercados ao vivo ou performance mobile, ele vai embora rapidamente. Nosso trabalho é tornar essa avaliação mais fácil — identificar as plataformas que realmente atendem bem esse público, antes que o usuário precise descobrir isso do jeito difícil.” — Emily Thompson

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O que significa desenhar isso bem

Depois da conversa com Thompson, fica claro que o sucesso da BettingRanker não vem de nenhuma tecnologia especial ou design sofisticado. Vem de uma escolha editorial: tratar cada esporte como um contexto próprio, com suas exigências, seu público e suas perguntas específicas.

Na prática, isso significa avaliações que fazem perguntas diferentes dependendo do esporte — a profundidade dos mercados ao vivo para o basquete, a cobertura dos campeonatos locais para o futebol, a performance mobile durante os grandes torneios para o tênis. E significa ser honesto quando uma casa de apostas é boa para um esporte, mas deixa a desejar em outro, em vez de apresentá-la como excelente para tudo.

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À medida que o mercado brasileiro de apostas amadurece e os usuários chegam com esportes específicos em mente, essa profundidade editorial vira vantagem competitiva real. O torcedor que quer apostar nos playoffs da NBA não precisa de uma lista genérica. Precisa de alguém que entende o esporte e consegue indicar onde ele vai encontrar o produto certo.

Conclusão

Plataformas de apostas esportivas não podem ser projetadas ou avaliadas como soluções universais. Cada esporte — como futebol, basquete ou tênis — possui comportamentos, expectativas e contextos de uso distintos, exigindo experiências adaptadas, especialmente em apostas ao vivo, desempenho mobile e profundidade de mercados.

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A vantagem competitiva da BettingRanker está em reconhecer essas diferenças e aplicar critérios de avaliação específicos por esporte, alinhando-se ao perfil cada vez mais exigente do apostador brasileiro.

Insight final: Plataformas que se adaptam à intenção do usuário e ao comportamento específico de cada esporte tendem a superar concorrentes genéricos à medida que o mercado amadurece.