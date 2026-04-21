FIFA quer acelerar o jogo na Copa do Mundo com novas regras e isso pode mudar as apostas esportivas

48 seleçoes e 104 partidas, é isto que pode esperar da próxima Copa do Mundo FIFA que decorrerá em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. Mas não, esta não é a única mudança relativamente a anos anteriores.

Vêm aí algumas mudanças estruturais que a FIFA, junto com a International Football Association Board (IFAB), decidiu implementar. A nossa análise indica que é expectável que seja o futebol e o espetador quem mais ganhará com isso.

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O motivo? Estudos mostram que uma partida de futebol deve durar 90 minutos. Contudo, de tempo jogado, a média ronda os 52 e 55 minutos.Estas medidas terão também impacto direto nas apostas esportivas e, por isso, terminaremos o artigo com um pequeno guia sobre como apostar na Copa do Mundo 2026.

As novas regras que devem acelerar as partidas

As novas medidas aprovadas pela IFAB foram desenhadas para atacar uma das principais críticas ao futebol atual: a chamada “cera”, quando jogadores ou equipes atrasam deliberadamente a retomada do jogo. Entre as mudanças mais relevantes, algumas já usadas na NBA, estão novas limitações de tempo para algumas ações.

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Limite de cinco segundos para laterais e tiros de meta

Uma das regras mais diretas envolve laterais e tiros de meta. Agora, os jogadores terão apenas cinco segundos para colocar a bola em jogo após a autorização do árbitro.

Caso o tempo seja excedido, o árbitro poderá iniciar uma contagem regressiva visual. Se a reposição não acontecer dentro do prazo:

o lateral passa para o time adversário

no caso de tiro de meta, a punição pode ser escanteio para o rival

A medida tenta eliminar uma prática comum em partidas equilibradas, quando equipes em vantagem atrasam a reposição da bola para administrar o relógio.

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Substituições mais rápidas

Outra alteração importante envolve as substituições.

Jogadores substituídos terão até 10 segundos para deixar o campo após a sinalização da arbitragem. Caso ultrapassem esse limite, o substituto não poderá entrar imediatamente.

Nesse cenário, a equipe ficará temporariamente sem completar a substituição e terá que esperar pelo menos um minuto de jogo corrido para colocar o novo jogador em campo.

Essa regra foi inspirada em testes realizados em ligas norte-americanas e competições experimentais, onde o objetivo era evitar substituições usadas apenas para quebrar o ritmo do jogo.

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Jogadores lesionados terão que sair por um minuto

Outro ponto crítico no futebol moderno são as interrupções causadas por atendimentos médicos.

Com as novas diretrizes, sempre que um jogador receber atendimento dentro do campo e o jogo for interrompido por causa disso, ele deverá deixar o gramado por pelo menos um minuto após o reinício da partida.

A intenção é simples: reduzir casos de jogadores que simulam ou exageram lesões para ganhar tempo.

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Testes realizados em ligas experimentais mostraram que regras desse tipo podem ter efeitos reais. Em competições que aplicaram essas medidas, houve queda de cerca de 72% nas interrupções por lesões.

VAR ganha novas possibilidades de revisão

Outra novidade envolve o VAR (Video Assistant Referee).

O sistema poderá revisar três novas situações específicas quando houver erro claro:

cartões vermelhos derivados de um segundo amarelo aplicado incorretamente

erro de identidade, quando o árbitro pune o jogador errado

escanteios marcados de forma equivocada, desde que a revisão seja imediata

A ideia é reduzir erros evidentes sem interromper o fluxo da partida por muito tempo.

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Como essas mudanças podem impactar as apostas esportivas

Para apostadores que utilizam análise estatística ou modelos de probabilidade, as novas regras podem alterar algumas das bases do mercado. Se medidas contra a perda de tempo realmente aumentarem o tempo efetivo de jogo, mesmo que apenas alguns minutos por partida, o impacto acumulado pode ser relevante.

Mais tempo com bola rolando normalmente significa mais ataques, finalizações e escanteios, o que tende a influenciar mercados como over/under de gols, total de escanteios e chutes. No curto prazo, existe até a possibilidade de algumas casas demorarem a ajustar completamente suas linhas se as médias ofensivas começarem a subir.

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O impacto pode ser ainda mais visível no live betting, que hoje representa a maior parte do volume global de apostas em futebol. Com menos interrupções causadas por substituições demoradas ou simulações de lesão, os minutos finais podem ter mais tempo real de jogo ofensivo.

Isso aumenta a volatilidade de mercados ao vivo como next goal, over de gols em live e handicap asiático, especialmente quando uma equipe está pressionando em busca do empate ou da virada.

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Outro ponto relevante envolve situações temporárias criadas pelas novas regras. Por exemplo, quando um jogador recebe atendimento médico e precisa ficar um minuto fora de campo, a equipe pode ficar momentaneamente com um atleta a menos.

Para apostadores atentos ao contexto da partida, esse tipo de microvantagem pode gerar pequenas distorções nas odds ao vivo, criando oportunidades para apostas baseadas em leitura de jogo.

No geral, estas alterações da FIFA e da IFAB apontam para um jogo mais dinâmico, com menos tempo perdido e maior fluidez. Para as apostas, isso pode significar mercados mais ativos e imprevisíveis, especialmente em tempo real.