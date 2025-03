Luka Doncic brilha, Lakers volta a vencer e bate Suns

Luka Doncic voltou as quadras e o Los Angeles Lakers voltou a vencer, superando o Phoenix Suns neste domingo (16). Com grande desempenho do esloveno e uma grande corrida no primeiro quarto, a equipe da Califórnia controlou o duelo e quebrou sua sequência recente de derrotas. Além disso, a rodada da NBA ainda contou com mais sete partidas.

Uma vitória fundamental para os comandados de JJ Redick. Afinal, Los Angeles vinha de quatro derrotas consecutivas e uma queda na tabela, sobretudo, após a lesão de LeBron James. Assim, a franquia chega a 41 vitórias, em 66 partidas, e volta a pressionar os rivais que estão à frente na luta pelo mando de quadra nos playoffs. O quinto colocado do Oeste não terá folga e já recebe o San Antonio Spurs nesta segunda-feira (17).

Phoenix, por outro lado, repete um roteiro que tem ocorrido com frequência: não conseguir embalar. Depois da boa vitória sobre o Sacramento Kings, a equipe volta a perder. Aliás, a última vez que o time venceu jogos consecutivos foi no fim de janeiro. Desse modo, a franquia do Arizona volta a perder terreno na luta pelo play-in e segue na 11ª posição do Oeste. O Suns também joga amanhã, mas contra o Toronto Raptors.

Então, confira os principais pontos da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Suns de Kevin Durant.

Luka Doncic volta com tudo

Sem LeBron James, e com o time em uma sequência negativa, Luka Doncic começou ditando o ritmo de Lakers x Suns desde o início. Grande parte da sequência brutal de 23 a 2 que fez Los Angeles controlar o duelo foi feita por ele, seja com bolas de três ou pick-and-rolls afiados com Jaxson Hayes. Sempre que Phoenix ameaçou reagir, o camisa 77 se elevou e garantiu a resposta dos donos da casa.

Austin Reaves vive grande fase

Reaves já vinha de um ótimo jogo contra o Milwaukee Bucks, e se manteve em alto nível com o retorno de Doncic. Além disso, foi o grande nome do último quarto, anotando dez dos 24 pontos de Los Angeles no período final. Enquanto o esloveno foi o cestinha, o ala-armador também fez mais pontos do que todos os astros do Phoenix Suns. Portanto, foi fundamental para o triunfo angelino.

Retorno de pivô faz diferença

Em meio às dúvidas de Los Angeles sobre a posição de pivô, Jaxson Hayes mais uma vez fez a festa. Acionado no pick-and-roll com Doncic e Reaves, o jogador anotou 19 pontos. Colocado nos lugares certos, acertou oito de dez arremessos e dominou o garrafão nos dois lados da quadra, sobretudo no começo do jogo. As dificuldades de Phoenix com pivôs rivais já são conhecidas e se fizeram presentes mais uma vez.

Leia mais!

Astros de Phoenix não respondem

Nem Devin Booker, nem Kevin Durant, nem Bradley Beal. Os craques do Suns tiveram uma tarde bem abaixo em Los Angeles. Beal, por exemplo, jogou só 15 minutos e marcou quatro pontos. Ou seja, foi uma figura nula. Durant e Booker até lideraram em pontuação, mas ambos acertaram seis de 17 arremessos. Isso inclui duas de dez do perímetro. Nem mesmo o ataque rendeu diante de uma forte defesa como a de Los Angeles.

Bolas de três não caem

Uma diferença importante? Bolas de três. O time de Phoenix converteu apenas nove em 41 tentativas. Um aproveitamento de apenas 22% no jogo. Não que Los Angeles tenha sido tão acima assim, mas teve 14 conversões e 36% de eficiência. Para se ter uma noção, Luka Doncic e Austin Reaves combinaram para oito bolas de três, enquanto todo o Suns só teve uma a mais.

(31-37) Phoenix Suns 96 x 107 Los Angeles Lakers (41-25)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 21 9 2 0 0 Devin Booker 19 6 11 1 0 Ryan Dunn 13 3 1 3 2 Nick Richards 11 6 0 0 1 Royce O’Neale 10 5 1 0 0

Três pontos: 9-41; Jones: 2-6

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 33 11 8 2 0 Austin Reaves 28 4 6 2 1 Jaxson Hayes 19 6 3 1 1 Dorian Finney-Smith 10 6 3 1 1 Gabe Vincent 9 1 1 1 0

Três pontos: 14-39; Reaves: 4-10

Outros jogos

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Suns de Kevin Durant, a rodada da NBA desse domingo ainda contou com mais sete partidas. Então, confira os principais resultados e box-scores da noite.

(23-44) Philadelphia 76ers 130 x 125 Dallas Mavericks (33-36)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 28 2 6 2 0 Jalen Hood-Schiffino 19 2 1 0 1 Guerschon Yabusele 14 6 1 2 0 Jeff Dowtin 14 3 3 1 0 Ricky Council 13 10 0 1 1

Três pontos: 14-36; Hood-Schiffino: 5-9

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK PJ Washington 29 12 2 1 0 Naji Marshall 21 8 6 1 0 Klay Thompson 21 3 2 1 0 Max Christie 18 8 3 0 1 Spencer Dinwiddie 18 4 7 0 0

Três pontos: 10-34; Christie: 4-6

(32-37) Orlando Magic 108 x 103 Cleveland Cavaliers (56-11)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 24 11 7 1 1 Franz Wagner 22 8 2 1 0 Anthony Black 17 3 2 2 0 Wendell Carter 16 14 1 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 15 2 3 1 0

Três pontos: 13-31; Black: 3-3

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 23 6 5 1 0 Jarrett Allen 20 12 2 0 1 Darius Garland 19 6 4 2 0 Ty Jerome 12 1 1 0 0 Max Strus 10 6 5 0 0

Três pontos: 10-40; Mitchell: 3-14

(32-36) Atlanta Hawks 114 x 122 Brooklyn Nets (23-45)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 28 6 12 2 0 Onyeka Okongwu 21 15 1 3 3 Zaccharie Risacher 16 2 0 0 0 Dyson Daniels 14 6 7 4 1 Terance Mann 13 1 1 0 0

Três pontos: 11-37; Young: 3-5

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 28 4 7 0 0 Keon Johnson 22 8 5 1 1 Tyrese Martin 16 6 3 1 0 Jalen Wilson 13 4 6 0 0 Trendon Watford 13 1 5 1 1

Três pontos: 17-35; Johnson: 4-8

(24-44) Toronto Raptors 102 x 105 Portland Trail Blazers (29-39)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Jakob Poeltl 19 8 3 2 0 Ochai Agbaji 19 3 2 1 0 Scottie Barnes 16 6 6 6 0 Colin Castleton 8 12 2 0 0 Jamal Shead 10 2 6 1 0

Três pontos: 10-31; Shead: 3-5

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 22 1 4 2 0 Toumani Camara 21 7 3 2 2 Deni Avdija 19 6 6 1 0 Shaedon Sharpe 17 4 1 1 0 Donovan Clingan 5 14 1 1 3

Três pontos: 18-50; Simons: 6-12

(15-53) Utah Jazz 102 x 128 Minnesota Timberwolves (40-29)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 22 4 4 1 0 Walker Kessler 15 19 0 0 0 Lauri Markkanen 16 1 2 0 0 Johnny Juzang 12 1 3 1 0 Isaiah Collier 11 6 6 0 0

Três pontos: 12-38; Markkanen: 4-11

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 41 2 2 1 0 Jaden McDaniels 20 12 2 1 2 Donte DiVincenzo 11 1 7 2 0 Julius Randle 11 3 4 0 0 Nickeil Alexander-Walker 9 6 3 0 1

Três pontos: 14-43; Edwards: 5-14

(17-50) Charlotte Hornets 88 x 123 Los Angeles Clippers (38-30)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Mark Williams 18 15 7 1 1 LaMelo Ball 16 2 5 0 0 Nick Smith Jr. 9 1 1 0 0 Wendell Moore Jr. 8 6 2 1 0 Josh Green 8 1 2 1 1

Três pontos: 6-33; Ball: 2-8

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 31 10 7 2 0 Kawhi Leonard 23 6 5 2 1 Ivica Zubac 17 14 8 1 2 Derrick Jones Jr. 12 3 0 0 0 Drew Eubanks 7 9 1 0 1

Três pontos: 13-26; Harden: 4-7

Esse texto será atualizado ao fim de Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder.

