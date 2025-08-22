Livre de acusações, Malik Beasley pode assinar com times da NBA

Malik Beasley pode voltar a ser agente livre e negociar com times da NBA. Os advogados do atleta disseram que, a princípio, ele está livre da suspeita de participar de um esquema de fraude. Não deve haver anúncio formal, mas o atleta já deixou de ser alvo da investigação da polícia de Nova Iorque.

“Depois de meses do início do processo, Malik Beasley já não é mais parte dos trabalhos da promotoria. Essa foi uma alegação, aliás, sem indiciamento ou provas. Por isso, nunca deveria ter reflexos tão duros para uma pessoa. Ou seja, esse homem foi vítima do inverso da presunção de inocência”, cravou um de seus defensores, Steve Haney.

A notícia de que Malik Beasley era um dos envolvidos no caso surgiu em 29 de junho, ou seja, um dia antes do começo da agência livre. E isso teve um impacto direto em sua situação no mercado. Beasley, de 28 anos foi um dos finalistas ao prêmio de melhor reserva na NBA, mas “sumiu” dos rumores desde a acusação.

Segundo Michael Scotto, do site Hoops Hype, o chutador já tinha uma extensão de contrato certa com o Detroit Pistons. As partes, então, só esperavam a abertura da agência livre para anunciar o acordo. Ele ficaria mais três campanhas no time do Michigan com US$42 milhões em salários no período.

Futuro

Malik Beasley volta a negociar com times da NBA, a princípio, em uma situação bem difícil. Afinal, o dinheiro “circulando” no mercado quase acabou. A maioria dos times só poderia lhe dar o mínimo como agente livre. Ou seja, pouco mais de US$3 milhões fixos na próxima temporada.

O Pistons até pode dar a ele um vínculo um pouco melhor, mas, ainda assim, bem abaixo da oferta inicial que fecharam. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, as partes podem acertar um contrato de US$7,2 milhões por ano. No entanto, após a notícia, a equipe correu para trazer reforços na posição. Com isso, o seu espaço seria menor no time agora.

Marks ainda apurou que há cinco times da NBA que podem oferecer um valor por temporada maior por causa de exceções salariais em vigor. São Chicago Bulls, Indiana Pacers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings e Washington Wizards. O Brooklyn Nets, além disso, ainda opera com espaço na folha para fechar com novos reforços.

Sem grana

A inclusão de Beasley na investigação sobre fraude trouxe várias notícias duras sobre a situação financeira do jogador da NBA. E isso serviu para embasar as supostas acusações. Ele fez adiantamentos de seus salários, por exemplo, para cobrir várias despesas. Foi processado por seu barbeiro e dentista por causa de dívidas.

A notícia mais grave, no entanto, veio no início de agosto. O jogador de 28 anos foi despejado de seu apartamento em um prédio de luxo em Detroit. Ele responde a processo do dono do imóvel por não pagar mais de US$20 mil em aluguel. Malik Beasley, em suas redes sociais, negou todas as dívidas.

