Lesão no joelho afasta Jalen Suggs do Magic por tempo indeterminado

Uma lesão no joelho esquerdo afastará Jalen Suggs do Orlando Magic. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a ausência do armador será por tempo não definido. O titular está fora desde 25 de janeiro, mas havia a chance de que ele retornasse. Os exames recentes, no entanto, descartaram a volta imediata.

Suggs teria sentido a primeira contusão pelo Magic em 3 de janeiro. Após um jogo contra o Toronto Raptors, o time indicou que ele teria sofrido uma lesão no quadríceps. Assim, ele perdeu dez jogos enquanto se recuperava do desconforto.

O armador retornou da lesão no jogo entre Magic e Detroit Pistons, em 25 de janeiro. Porém, passou somente 15 minutos em quadra e voltou a sentir dores. Dessa vez, no joelho. Após exames, foi constatado que ele teve uma contusão na tróclea (espécie de polia) esquerda.

Por enquanto, o Magic ainda não definiu um tratamento para Suggs. Ainda assim, a franquia definiu que ele terá que se recuperar completamente, antes de retornar às quadras.

“Estamos tentando encontrar uma razão para avaliar como ele está. No entanto, nós sabemos que é muito importante olharmos para o longo prazo e garatirmos que ele esteja 100% quando voltar à quadra por nós”, disse o técnico Jamahl Mosley.

Desde a lesão, Jalen Suggs perdeu 14 jogos seguidos pelo Magic. No período, a franquia sofreu nove derrotas e venceu somente cinco partidas. Desse modo, o time caiu para a sétima posição do Leste e viu as chances de vaga direta à pós-temporada caírem. Por enquanto, a equipe teria que passar pelo play-in.

Na temporada, Suggs tem médias de 16.2 pontos, quatro rebotes e 3.7 assistências em 35 jogos pelo Magic.

O impacto do armador, porém, vai além dos números. Na temporada passada, por exemplo, Jalen Suggs foi selecionado para a segunda seleção de defesa da NBA. Além disso, ele é reconhecido por sua capacidade de conter armadores adversários e liderar transições de ataque por Orlando.

Com Suggs em quadra, por exemplo, o Magic sofre 104.8 pontos a cada 100 posses de bola. Desse modo, a melhor defesa da NBA. Mas, sem ele, o número sobe para 110.1 pontos a cada 100 posses.

Com o titular fora por lesão, o Magic deve manter Cole Anthony no quinteto inicial. Desde que Suggs se ausentou, seu substituto tem médias de 12.4 pontos, 3.8 rebotes e 3.4 assistências.

