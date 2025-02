Lenda da WNBA, Diana Taurasi se aposenta das quadras

A lenda da WNBA, Diana Taurasi, anunciou sua aposentadoria do basquete. Após 20 temporadas no esporte profissional, a multicampeã pelo Phoenix Mercury decidiu que era melhor encerrar sua carreira. A ala-armador encerra sua passagem nas quadras como a maior cestinha da história da liga norte-americana.

“Fisicamente e mentalmente, estou simplesmente cheia”, disse Taurasi à revista Time. “Essa é provavelmente a melhor forma de descrever. Mas estou cheia e estou feliz”.

Taurasi surgiu no basquete por Uconn, entre 2000 e 2004. No Draft da WNBA, ela foi a primeira escolha pelo Phoenix Mercury. A partir daí, começou a escrever uma história de sucesso. Foram três títulos da WNBA, um MVP em 2009, dois MVPs de finais e 11 seleções para o All-Star Game.

A lenda da WNBA ainda estendeu suas conquistas para o cenário internacional. Nas férias da liga, por exemplo, esteve em competições pelo mundo todo, por Dynamo Moscow, Spartak Moscow, Fenerbahçe, Galatasaray Medical Park e UMMC Ekaterinburg.

Por fim, Diana Taurasi se tornou a figura mais vitoriosa da seleção dos EUA nas Olimpíadas de Paris. Na edição, ela alcançou sua sexta medelha de ouro nos Jogos Olímpicos, sendo a primeira jogadora de basquete – masculino ou feminino – a atingir o feito.

Diante de tantas conquistas, a lenda Diana Taurasi foi reconhecida pela comissária da WNBA. De acordo com Cathy Engelbert, a craque é “uma das maiores competidoras que já jogou basquete em qualquer nível”.

“Em uma carreira recorde de 20 temporadas, ela conquistou o respeito das jogadoras ao redor do mundo, proporcionou momentos eletrizantes e cativou os fãs. Então, em nome da família WNBA, agradeço a Diana por tudo que trouxe para a liga. Sua paixão, seu carisma e, acima de tudo, sua dedicação incansável ao jogo”, escreveu Engelbert.

Taurasi encerra sua carreira também como a maior cestinha da história da WNBA. Em 20 temporadas, ela marcou 10.646 pontos, sendo a única a ultrapassar a marca de 10 mil. Além disso, são 1.476 pontos em playoffs, enquanto é a líder em cestas de três pontos, com 1.447 na temporada regular.

Os números, portanto, a colocam como maior jogadora de todos os tempos na WNBA. Diana Taurani, aliás, foi eleita dessa forma no 25º aniversário da liga. O reconhecimento é tamanho que até adversárias tratam ela como a GOAT do esporte.

“Para mim, ela é a maior de todas”, disse Becky Hammon, treinadora do Las Vegas Aces. “Ela simplesmente jogava. Então, acho que uma das partes mais subestimadas do jogo dela era a visão de jogo. O arremesso de três e os pull-ups chamavam atenção, mas ela fazia tudo. Mas os grandes, os GOATs, fazem a jogada certa. E fazem isso repetidamente, levando à vitória”, concluiu.

