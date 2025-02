Lenda da NBA ataca Draymond Green

Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Lenda da NBA, Oscar Robertson fez duras críticas ao falastrão Draymond Green. No fim de semana, durante o All-Star Game, o ala-pivô do Golden State Warriors afirmou que a liga está “chata”. O ex-armador, por sua vez, rebateu Green. Sem papas na língua, Robertson atacou o camisa 35 de Golden State.

“Draymond fala muito. Quem se importa com o que ele diz? Não significa nada. Um cara pode dizer isso, outro pode dizer aquilo, mas o jogo é o jogo. Acho que as pessoas apreciam o jogo, especialmente se o time delas pode ganhar” , disse o ex-armador de 86 anos.

Além disso, a lenda NBA diminuiu o papel de Draymond Green em quadra. Segundo Robertson, o ala-pivô só fica passando a bola para o craque Stephen Curry. Então, para o ex-armador, isso deve ser entediante para Green.

“Pode ser entediante para ele porque, se não passar a bola para Stephen Curry, o que ele faz em quadra? Não quero desmerecê-lo. Acho que ele sabe jogar basquete, mas ele passa a bola para o Curry mais do que qualquer um que já vi no basquete. Isso diz muito. Então, talvez seja chato para ele por causa do que ele faz em quadra. Afinal, ele não arremessa muito e não defende muito. Enfim, é irritante” , disse Robertson, em entrevista à rádio SiriusXM NBA.

Green apontou algumas razões para criticar a NBA atual. De acordo com o ala-pivô, a liga está dependente das bolas de três e das infiltrações geradas pelo jogo de transição. Ele também afirmou que, ao contrário de antigamente, a fisicalidade perdeu espaço na NBA.

“Hoje, é só quem pode correr mais rápido, quem consegue acertar mais bolas de três. Portanto, é só correr e arremessar. Não tem substância nisso. Lembra quando cada posse de bola era tipo um movimento de xadrez? Você não vê isso hoje na NBA, com frequência. Além disso, a fisicalidade foi retirada do jogo. Por isso, acho o jogo muito chato”, disse Green, que trabalhou como analista da TNT, durante o All-Star Game realizado em San Francisco.

Oscar Robertson

Oscar Robertson é um dos maiores jogadores da história da NBA. Campeão da NBA pelo Milwaukee Bucks, em 1971, o ex-armador coleciona números impressionantes. Doze vezes All-Star, ele foi MVP da liga em 1964, quando defendia o Cincinnati Royals (hoje Sacramento Kings). Além disso, Robertson é o segundo atleta que mais fez triplos-duplos na liga (181), atrás somente de Russell Westbrook (202).

Campeão da NBA (1971)

MVP (1964)

Doze vezes All-Star

Três vezes MVP do All-Star Game

Nove vezes eleito para o time ideal da NBA e outras duas para o segundo time

Calouro do ano (1961)

Líder em assistências em seis temporadas

Segundo que mais fez triplos-duplos na liga

Camisa 14 aposentada pelo Kings

Camisa 1 aposentada pelo Bucks

