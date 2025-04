LeBron James ficou feliz com volta de Luka Doncic a Dallas

LeBron James comemorou o retorno de Luka Doncic a Dallas. O esloveno voltou à cidade pela primeira vez desde a troca que o levou ao Los Angeles Lakers. Contra o Dallas Mavericks, o camisa brilhou ao marcar 45 pontos, oito rebotes, seis assistências e quatro roubos de bola. Assim, o time angelino venceu por 112 a 97.

Antes da grande atuação, porém, Luka Doncic viveu um misto de emoções. Isso porque, na apresentação dos jogadores do Lakers, o astro recebeu um tributo do Mavericks. Além disso, a torcida o aplaudiu de pé para celebrar seu retorno a Dallas. A atmosfera única, assim, deixou LeBron feliz por seu colega de time.

“Foi muito irado, pois fiquei muito feliz por fazer parte deste momento com Luka”, disse LeBron. “Com certeza, deu para ver a emoção no rosto dele. Foi muito incrível. Um momento especial e que eu nunca vou esquecer. O garoto teve sete anos incríveis aqui, de menino a homem. E, hoje, tudo isso se juntou. Então, foi muito legal”.

LeBron ainda contou que todo o elenco se uniu a Doncic durante o reencontro. Os jogadores, afinal, sabiam que o esloveno viveria um momento importante em sua carreira ao retornar para a cidade que o “abraçou” nos EUA. Assim, o craque contou com o apoio de seus colegas para ter um grande jogo. E, de fato, teve.

“Com certeza, essa era nossa única preocupação: apoiar ele e estar ao lado dele de todas as formas possíveis durante o jogo inteiro. Esse era o nosso único lema, nossa única motivação, nosso único pensamento. Tudo para garantir que a gente estivesse lá por Luka de qualquer forma”, seguiu LeBron.

Por fim, LeBron James destacou a atuação de Luka Doncic contra o Mavericks. Após todo o momento de emoção e homenagem, o astro teve, para muitos, seu melhor jogo com a camisa do Lakers. Para marcar 45 pontos, ele acertou 16 de 28 arremessos, sendo sete de dez nas bolas de três.

Segundo LeBron, Doncic estava em uma versão extraordinária dele mesmo.

“Ele fez aquilo. Ele fez aquilo. Pode chamar de uma experiência surreal, como se estivesse fora do seu corpo mesmo, porque ele estava focado do início ao fim”, finalizou LeBron James.

Mas o time de Los Angeles ainda teve o que comemorar. Isso porque se classificou de forma direta aos playoffs pela primeira vez desde o último título na NBA, em 2019/20. Agora, LeBron James e Luka Doncic querem fazer de tudo para que o grupo fique entre os quatro primeiros do Oeste, com o mando de quadra nos mata-matas.

