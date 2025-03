LeBron James faz marca histórica e Lakers detona Pelicans

O Los Angeles Lakers segue forte após a troca de Luka Doncic. Nessa terça-feira (4), o Lakers atropelou o New Orleans Pelicans por 136 a 115, enquando LeBron James voltou a fazer história na NBA. Autor de 34 pontos, oito rebotes e seis assistências, ele liderou o time de Los Angeles. Enquanto isso, Doncic somou 30 pontos, 15 passes decisivos, além de oito rebotes. Por outro lado, Zion Williamson foi o melhor de New Orleans e cestinha do jogo com 37.

Mas LeBron James superou uma marca que, até então, era quase impossível de ser atingida. Ele chegou aos 50.033 pontos na carreira, incluindo playoffs. É a primeira vez que um jogador da NBA supera os 50 mil. Para ter uma ideia, o mais próximo do astro é Kareem Abdul-Jabbar, com 44.149 pontos. Já entre os que estão em atividade, Kevin Durant aparece com 35.225. Aliás, Durant superou Dirk Nowitzki na noite de terça-feira e é o sexto no geral.

E o jogo contra o Pelicans ainda teve outras marcas de LeBron. Agora, ele soma mais de 81 mil pontos dele ou gerados por ele em assistências na carreira. Ninguém na história da NBA possui tais números.

Além disso, na vitória sobre o Pelicans, Luka Doncic e LeBron James tornaram-se a primeira dupla na história do Lakers com 30 pontos e cinco cestas de três cada. Por fim, o esloveno é o quarto a fazer um jogo com 30 pontos e 15 assistências ou mais pelo time. Os outros são Magic Johnson, Jerry West e LeBron.

Em segundo no Oeste, com o triunfo sobre o Pelicans, o Lakers vem de sete vitórias consecutivas. Agora, o time soma 39 triunfos em 60 jogos. Mas mais que isso, desde a troca de Doncic, venceu 11 dos últimos 13. Por fim, são 19 nas últimas 23 partidas, um aproveitamento de 82.6%.

Para ter uma ideia, apenas o Cleveland Cavaliers, líder disparado do Leste, tem uma campanha igual nos últimos 23 jogos. Ou seja, o Lakers de LeBron e Doncic vem em grande forma, batendo quase todos os oponentes.

Apesar de o Lakers não ter um grande pivô no momento, o time superou o Pelicans em rebotes: 51 a 35. Mas é algo que vem acontecendo nos outros jogos. Desde o dia 1° de fevereiro (14 partidas), a equipe de Los Angeles ficou em desvantagem no quesito em apenas quatro vezes. Isso, já contando o período sem Anthony Davis, que se machucou no dia 28 de janeiro e não voltou a atuar pela franquia.

Mas mesmo assim, a surpresa ficou por conta de Jaxson Hayes. Contra seu ex-time, o pivô contabilizou 19 pontos (melhor marca da carreira) e dez rebotes em 23 minutos de ação.

JJ Redick

Sob o comando de Redick, a equipe de Los Angeles faz uma grande temporada, com 39 vitórias em 60 jogos. No mesmo período, enquanto Darvin Ham era o treinador, o time tinha 32 triunfos.

O técnico gostou do que viu na vitória do Lakers sobre o Pelicans, mas alertou sobre os erros de ataque. Para Redick, o time precisa cuidar melhor da bola.

Além disso, ele avaliou que seu time teve um volume grande no arremesso de três por conta da defesa adversária.

“Eles lotaram o garrafão, então nós precisamos arremessar mais de longe. Nós sabíamos que era algo que teríamos de trabalhar, mas fomos disciplinados com o espaçamento. Então, deu certo”, disse.

Por fim, ele falou sobre LeBron James atuar ao lado de Luka Doncic em grande nível na vitória do Lakers sobre o Pelicans.

“Acho que Luka tem deixado um pouco de ficar o tempo todo com a bola, enquanto LeBron vem fazendo o mesmo. Mas acho que é incrível. Porque quando um não está em quadra, o outro é quem organiza as jogadas”, concluiu.

