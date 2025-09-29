LeBron James fala sobre jogar com outro filho na NBA

LeBron James fez história na última temporada da NBA ao ser o primeiro pai a dividir quadra com o filho. Isso porque, Bronny James foi selecionado pelo Los Angeles Lakers no Draft de 2024. No entanto, no Media Day desta segunda-feira (29), o astro descartou a chance de jogar ao lado do seu filho mais novo, Bryce, que tem 18 anos.

“Não vou esperar pelo Bryce. Não sei qual é o cronograma dele. Afinal, ele tem o seu próprio tempo e eu tenho o meu. Então, não sei se eles batem”, disse LeBron James.

O filho mais novo de LeBron James, antes de pensar na NBA, passará pela experiência universitária. Ele vai defender Arizona nesta temporada e será elegível para Draft de 2026. O craque do Lakers, por sua vez, completará 41 anos em dezembro e deixou seu futuro como jogador de basquete em aberto.

Vale lembrar que o veterano tem mais um ano de contrato com o Los Angeles Lakers. Portanto, será agente livre irrestrito na próxima offseason pela primeira vez desde 2018. Caso Bryce James faça grade temporada pela Universidade do Arizona e se inscreva no próximo Draft, LeBron terminaria a campanha ao lado do filho com 42 anos.

Maior cestinha da história da NBA e considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, a aposentadoria de LeBron James tem sido pauta nos últimos anos. O tema já foi assunto na última offseason, mas a chance de jogar com Bronny James o motivou a continuar. Agora, vai para o seu 23º ano na liga.

Na primeira coletiva para 2025/26, então, não seria diferente. O craque também falou sobre os planos futuros, mas sem dar certeza. Além disso, revelou que jogar ao lado de Luka Doncic é sua principal motivação para a temporada.

“Não sei quando será o fim da minha carreira, mas sei que será muito mais perto do que longe. Estou muito animado com a jornada e com tudo o que este ano me reserva. Afinal, meu amor pelo jogo ainda é grande. Meu comprometimento também e isso é fundamental. Luka Doncic me motivou a continuar, mas a decisão final será com a minha família”, acrescentou.

Luka Doncic chegou ao Lakers na última trade deadline da NBA. Então, fará seu primeiro ano completo com a equipe. Considerado o futuro da franquia, o esloveno se apresentou mais magro e gera grande expectativa para a temporada. Da mesma forma, será o primeiro ano completo ao lado de James.

Por fim, mesmo sendo o jogador mais velho na NBA, LeBron James ainda é um dos melhores da liga. Prova disso, aliás, são seus números na última campanha. Ele terminou com médias de 24.4 pontos, 7.8 rebotes, 8.2 assistências e 1.0 roubo de bola. Ao todo, foram 70 jogos com o Lakers em 2024/25. Enquanto isso, ainda ficou na sexta posição na corrida para o MVP, além de ser eleito para o segundo time ideal.

