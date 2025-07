LeBron James de saida do Lakers?

Será que o LeBron James vai forçar uma troca de time e deixar o Los Angeles Lakers ainda nesta temporada? E quem vai pagar os US$52.6 milhões que ele tem a receber?

Voltamos com mais um episódio ao vivo e ainda melhor. Acertamos algumas coisas de som e já temos o fundo de volta e efeitos para o Youtube. Vale a pena acompanhar lá também. Mas, como há de ser, o podcast vem mais bem acabado, completo e com os efeitos e sons que vocês já conhecem.

Nesta edição falamos de basquete nacional, claro. Tem notícias da NBB, o calendário do Flamengo no mundial interclubes, chegadas em alguns times e patrocínios novos. Tem os playoffs da LBF. Estamos quase nas semis e todas as séries das quartas estão chegando nos seus segundos jogos. Enquanto isso, tem o lembrete que esta semana teremos a seleção brasileira em torneio amistoso.

Na WNBA, falamos da mais nova contusão da Caitlin Clark. E de novo na mesma perna, o mesmo tipo de contusão. Estariam forçando demais com a jogadora durante a temporada regular? Será que o Indiana Fever precisa tanto dela? Mas ainda temos a nossa Kamilla voando!

E quando vamos falar de NBA, parece que precisamos falar dele: LeBron James e sua situação com o Lakers. Agora, começam a surgir os rumores de quais equipes poderiam fazer ofertas para tirar o astro de Los Angeles. Mas como fazer um troca que chegue no salário dele e ainda assim mantenha o time competitivo? E o Lakers tem interesse nisso? Falamos disso, da volta do Damian Lillard ao Portland Trail Blazers e de muito mais.

Mas, claro, respondemos as perguntas do pessoal do chat do ao vivo, falamos de EuroLeague e do Chinês. Tudo para deixar você por dentro do que acontece no mundo do basquete e seu final de semana mais animado. Então, não espere, aperte o play e venha com a gente!

