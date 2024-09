LeBron James: altura, peso, salário, time, idade

LeBron James, quatro vezes MVP, possui 2,06 metros de altura, enquanto completará 40 anos de idade em dezembro de 2024 e tem um salário de US$48.7 milhões na temporada 2024/25. Atualmente, ele joga no Los Angeles Lakers desde a campanha 2018/19, mas possui contrato por mais dois anos. Ou seja, até 2025/26.

Pela primeira vez na história da NBA, pai e filho vão jogar juntos uma partida. Isso porque Bronny James foi escolha de segunda rodada no Draft de 2024 pelo mesmo Lakers.

Mas James nem sempre jogou pelo mesmo time. Ele iniciou a carreira em 2004/05 pelo Cleveland Cavaliers, disputando 11 temporadas pela equipe de Ohio entre suas duas passagens. Em 2010/11, LeBron atuou pelo Miami Heat e foram quatro campanhas, sempre disputando finais da NBA. Na sequência, em 2014/15, ele retornou ao Cavs e voltou a ser finalista em todos os anos (entre 2015 e 2018). Então, já pelo Lakers, o jogador foi às finais de 2019/20.

No total, LeBron James disputou dez decisões da NBA, conquistando quatro títulos, sendo dois pelo Heat, um pelo Cavs e um no Lakers.

Confira, portanto, informações como salário, estatísticas, idade e altura de LeBron James.

Temporada Time Salário 2003/04 Cleveland Cavaliers $4,018,920 2004/05 Cleveland Cavaliers $4,320,360 2005/06 Cleveland Cavaliers $4,621,800 2006/07 Cleveland Cavaliers $5,828,090 2007/08 Cleveland Cavaliers $13,041,250 2008/09 Cleveland Cavaliers $14,410,581 2009/10 Cleveland Cavaliers $15,779,912 2010/11 Miami Heat $14,500,000 2011/12 Miami Heat $16,022,500 2012/13 Miami Heat $17,545,000 2013/14 Miami Heat $19,067,500 2014/15 Cleveland Cavaliers $20,644,400 2015/16 Cleveland Cavaliers $22,971,000 2016/17 Cleveland Cavaliers $30,963,450 2017/18 Cleveland Cavaliers $33,285,709 2018/19 Los Angeles Lakers $35,654,150 2019/20 Los Angeles Lakers $37,436,858 2020/21 Los Angeles Lakers $39,219,566 2021/22 Los Angeles Lakers $41,180,544 2022/23 Los Angeles Lakers $44,474,988 2023/24 Los Angeles Lakers $47,607,350 Carreira Total $482,593,928

Altura, peso, experiência e prêmios

2,06m de altura

113 quilos

21 anos na NBA

20 vezes All-Star

4 vezes campeão, 4 MVP das finais

4 vezes MVP

Líder em pontos na história da NBA

Calouro do ano (2003/04)

