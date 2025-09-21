Leandrinho revela treta entre Steve Kerr e astro do Warriors

Bicampeão da NBA pelo Golden State Warriors, Leandrinho Barbosa revelou uma treta envolvendo o técnico Steve Kerr e um astro da equipe. Em entrevista para o canal do NBB no YouTube, o ex-jogador relembrou sua passagem pela franquia da Califórnia. De acordo com o brasileiro, o controverso Draymond Green esteve perto de ser cortado pelo time a pedido de Kerr, na temporada 2014/15. No entanto, Leandrinho impediu que isso acontecesse.

“O Steve Kerr me chamou para poder ter o time nas mãos de novo. Ele estava perdendo o time por causa do Draymond Green. Aliás, o Draymond é um cara difícil de lidar. Ele não respeita muito a gente, e é complicado ficar ao lado dele no dia a dia. E o Steve sabe que o Draymond me respeita bastante. O Draymond é mais novo, eu quando estava lá era o veterano. Dei muito conselho a ele. E eu falei para o Steve Kerr não cortá-lo porque a gente iria precisar dele”.

“O David Lee machucou e o Green assumiu. Então, o Draymond sabe que não era para estar no Golden State. Ele ia ser cortado. O Steve Kerr não curtia muito o estilo de jogo, o jeito dele. E hoje ele é um dos principais jogadores do Golden State. Enfim, o Steve me levou para manter o Draymond com a cabeça boa”, afirmou o ex-jogador.

Leandrinho Barbosa esteve no Warriors entre 2014 e 2016 como jogador, e entre 2020 e 2022 como assistente de Kerr. Em ambas foi campeão da NBA (2015 e 2022). Assim, ele conviveu de perto com Green, um dos líderes do elenco, e um dos atletas mais polêmicos da liga.

Vale lembrar que Leandrinho deixou de ser assistente de Steve Kerr no Warriors em 2022, quando assumiu o mesmo cargo no Sacramento Kings. Na época, ele acompanhou o técnico Mike Brown, que foi seu colega no Warriors. Brown foi demitido no ano passado, mas o brasileiro segue na comissão técnica do Kings, agora liderada por Doug Christie.

Como atleta, Leandrinho disputou 850 jogos, em 14 anos na NBA. O time pelo qual mais jogou foi o Phoenix Suns (nove temporadas). Além de Warriors e Suns, passou por Boston Celtics, Indiana Pacers e Toronto Raptors. Melhor reserva da liga em 2007, o brasileiro teve médias de 10,6 pontos e 2,1 assistências, e acertou quase 39% nas bolas de três.

Então, sem Leandrinho por perto, o Warriors viveu uma crise na pré-temporada de 2022/23. Afinal, Green desferiu um soco em Jordan Poole, durante um treino. A franquia cogitou suspender o ala-pivô, mas não seguiu com a ideia. A punição, por fim, acabou sendo apenas uma multa.

Na época, Kerr disse que Draymond quebrou a confiança do time, mas ambos têm uma boa relação até hoje. Juntos, eles conquistaram quatro títulos pelo Warriors.

