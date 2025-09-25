Lakers acerta extensão de contrato com técnico JJ Redick

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (25), o GM Rob Pelinka anunciou que o Los Angeles Lakers estendeu contrato com o técnico JJ Redick. No entendo, o dirigente não revelou detalhes sobre o novo acordo. O comandante vai para seu segundo ano à frente da equipe, sendo o segundo de sua carreira como treinador.

“Conseguir uma extensão com Luka Doncic, além de LeBron James ficar mais um ano com o Los Angeles Lakers, são coisas positivas para nós como time. Além disso, estendemos o contrato de JJ Redick apenas para deixar claro que ele é o líder do basquete em termos de treinos e desempenho em quadra”, disse Rob Pelinka.

JJ Redick se tornou técnico do Lakers em 2024 com um contrato de quatro anos, avaliado em US$432 milhões. Então, na sua primeira temporada, levou o time ao terceiro lugar na Conferência Oeste. Foram 50 vitórias e 32 derrotas. Sob seu comando, a equipe de Los Angeles caiu na primeira rodada dos playoffs para o Minnesota Timberwolves, apesar da chegada de Luka Doncic na trade deadline.

“Achamos que JJ Redick é um treinador especial que realmente está nos ajudando a definir a cultura de excelência do Lakers. Eu só queria deixar claro que é nisso que acreditamos e no que nossos jogadores serão voltados enquanto desenvolvemos nossa identidade. Ter um planejamento de longo prazo é útil para construirmos esse time daqui para frente”, completou o GM.

Por sua vez, Redick reconheceu a importância de ganhar uma extensão de contrato após um ano como técnico do Lakers na NBA.

“Isso não me passou despercebido. Afinal, é raro para um treinador estreante conseguir uma extensão. Então, reconheço a sorte que tenho de estar em uma franquia que me apoia dessa forma”, avaliou o técnico de 41 anos.

Vale lembrar que Redick já tinha demonstrado vontade de ficar por anos com o Lakers. Em entrevista ao jornal Los Angeles Times, em abril, ele falou sobre seu desejo em construir uma história na franquia.

“Eu não vou mudar de novo. Não vou mudar meus filhos de novo. Estamos aqui em Los Angeles por longo prazo e adoraria ser técnico do Lakers pelos próximos 15 a 20 anos. Se eu não for treinador do time, ainda assim assim, estarei aqui em Los Angeles por um longo prazo”, disse Redick.

Por fim, como citado por Rob Pelinka, o Lakers também firmou um novo vínculo com Luka Doncic nesta offseason. No início de agosto, o astro acertou contrato de três anos e US$165 milhões. O acordo ainda tem uma opção de jogador para 2028/29. Ou seja, no seu último ano, poderá decidir ficar em Los Angeles ou se tornar agente livre.

