Kyrie Irving substitui Anthony Davis no All-Star Game

A NBA anunciou, nesta segunda-feira (10), que Kyrie Irving vai substituir Anthony Davis no All-Star Game deste ano. A escolha foi feita por Adam Silver, comissário da liga. Desse modo, o armador do Dallas Mavericks fará parte do time de Shaquille O’Neal. O evento vai ocorrer neste domingo (16), no Chase Center, casa do Golden State Warriors, em San Francisco.

Recém-chegado ao Mavericks, Davis se lesionou logo em sua estreia, no último sábado (8). No duelo contra o Houston Rockets, o ala-pivô sofreu uma distensão no adutor da coxa esquerda. Assim, o camisa 3 vai desfalcar a equipe de Dallas por tempo indeterminado.

Portanto, o chefão da NBA decidiu selecionar o companheiro de Davis no time texano. Irving, de 32 anos, vai disputar o All-Star Game pela nona vez na carreira. Em 2014, aliás, o armador foi eleito o MVP do jogo festivo. Na ocasião, ele fez 31 pontos e 14 assistências. Ou seja, alcançou o duplo-duplo.

Nesta temporada, Irving tem médias de 21 pontos, 4,6 rebotes e 4,8 assistências, em 42 jogos. Além disso, está acertando 40,7% das bolas de três pontos. Domantas Sabonis (Sacramento Kings) e Devin Booker (Phoenix Suns) eram outros nomes especulados. Mas, no fim das contas, Silver escolheu Kyrie Irving para o lugar de Anthony Davis.

Além de Davis, outro desfalque confirmado no All-Star Game 2025 é Giannis Antetokounmpo. Afinal, o astro do Milwaukee Bucks sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. De acordo com a franquia, o grego vai ficar afastado por uma semana.

Para o lugar de Giannis, Silver escolheu Trae Young. O armador do Atlanta Hawks foi o jogador que recebeu mais votos dos técnicos entre os nomes que ficaram fora da lista inicial. Dessa forma, Young vai disputar seu quarto All-Star Game. Os outros foram em 2020, 2022 e 2024.

Nesta temporada, o camisa 11 tem médias de 23,5 pontos e 11,4 assistências, em 49 partidas. Young, aliás, lidera a NBA em passes decisivos em 2024/25. Sua ausência, inclusive, havia chamado a atenção dos fãs, justamente pelo bom desempenho na atual campanha.

A partir deste ano, o All-Star Game da NBA tem um novo formato. Agora serão três jogos em disputas de 40 pontos. Ou seja, o time que atingir a marca vence o duelo. Então, os 24 jogadores (dez titulares e 14 reservas) anunciados previamente foram divididos em três equipes (, Shaquille O’Neal, Kenny Smith e Charles Barkley). Por fim, o quarto elenco fica por conta do vencedor do Rising Stars, que acontece na sexta-feira (14).

Ao contrário do que acontecia nos outros anos, não haverá cronômetro para marcar os minutos restantes. Apenas o de posse de bola vai funcionar, assim como ocorre em jogos da temporada da NBA.

Time Shaq

Jogadores Time Pos LeBron James Lakers F Stephen Curry Warriors G Kyrie Irving Mavs G Jayson Tatum Celtics F Kevin Durant Suns F Damian Lillard Bucks G James Harden Clippers G Jaylen Brown Celtics F/G

Time Kenny

Jogadores Time Pos Anthony Edwards Timberwolves G Jalen Brunson Knicks G Jaren Jackson Jr. Grizzlies F/C Jalen Williams Thunder F Darius Garland Cavs G Evan Mobley Cavs F/C Cade Cunningham Pistons G Tyler Herro Heat G

Time Barkley

Jogadores Time Pos Nikola Jokic Nuggets C Trae Young Hawks G Shai Gilgeous-Alexander Thunder G Victor Wembanyama Spurs C Pascal Siakam Pacers F Alperen Sengun Rockets C Karl-Anthony Towns Knicks C Donovan Mitchell Cavs G

