Knicks pode contratar Dawn Staley como técnica

O New York Knicks pode apostar na técnica Dawn Staley para comandar o time na NBA. De acordo com o perfil Knicks Fan TV, o time de Nova York monitora a treinadora da Universidade de South Carolina após demitir Tom Thibodeau. Desse modo, a veterana da NCAA poderia ser apenas a primeira mulher a comandar um time da liga masculina.

O Knicks, segundo os rumores, apenas sondou Staley para saber se ela tem interesse em assumir o time. A técnica é uma das maiores lendas do basquete universitário. Desde 2008, ela comanda o time feminino de Carolina do Sul e já conquistou três títulos nacionais (2017, 2022 e 2024). No entanto, ela tem uma cláusula no contrato que permite romper o acordo para treinar um time da NBA ou WNBA.

Dawn Staley, porém, já garantiu recentemente que não pretende deixar o cargo atual. Segundo ela, apesar da cláusula, não existe o desejo de abandonar o ambiente construído na Carolina do Sul.

“Nunca vou sair daqui para treinar outra universidade. Tenho o melhor dos mundos aqui. Eu realmente não tenho paixão por treinar no próximo nível, seja WNBA ou NBA. Não tenho. Se tivesse, já teria ido embora, de verdade. Então, a cláusula é apenas um enfeite para algum repórter perguntar”, disse Staley.

A sondagem do Knicks pela técnica Dawn Staley, ainda assim, é histórica. Em toda a história, a NBA jamais teve uma treinadora principal em um time. Desse modo, ela poderia quebrar um tabu que dura quase 80 anos.

O Knicks busca um novo técnico desde a demissão de Tom Thibodeau. O experiente treinador deixou o time de New York após a queda nas semifinais dos playoffs no Leste. Desde então, a equipe tem entrevistado opções para tentar definir um substituto até o fim de junho, uma vez que a agência livre começa na próxima semana.

O Knicks já entrevistou quatro nomes na NBA. Os mais conhecidos são Mike Brown e Taylor Jenkins. O primeiro comandou o Sacramento Kings e tem um currículo vitorioso como ex-assistente do Golden State Warriors. O segundo, por sua vez, foi demitido do Memphis Grizzlies dias antes do fim de 2024/25. O terceiro entrevistado, Micah Nori, é auxiliar de Chris Finch no Minnesota Timberwolves.

Por fim, a equipe também conversou com James Borrego na última semana. Entre 2018 e 2022, ele comandou o Charlotte Hornets. No entanto, o retrospecto não foi positivo, com 138 vitórias e 163 derrotas, além de duas participações no play-in. Assim, com o fim do projeto, assumiu o cargo de assistente no New Orleans Pelicans.

