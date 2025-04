Kings vence Pistons com triplo-duplo de Domantas Sabonis

O Sacramento Kings venceu o Detroit Pistons por 127 x 117 em um jogo marcado por triplo-duplo de Domantas Sabonis. Com o resultado, o time californiano ficou muito próximo de garantir sua vaga no play-in e manteve vivo o sonho de chegar aos playoffs.

Além do grande jogo de Sabonis, o Kings teve Zach LaVine e DeMar DeRozan inspirados. Juntos, eles combinaram para 80 pontos, sendo, dessa maneira, muito importantes para a vitória. Do outro lado, Cade Cunningham fez 35 pontos, mas não conseguiu evitar a 36ª derrota do Pistons na temporada.

O primeiro quarto foi marcado pelo equilíbrio. Enquanto Tim Hardaway Jr. comandava as ações ofensivas do Pistons, o Kings tinha em Domantas Sabonis um verdadeiro garçom. O lituano distribuiu quatro assistências no período. Ausar Thompson chegou a colocar oito pontos de liderança para Detroit, mas o time visitante buscou no fim e terminou a parcial com vantagem de um ponto.

Publicidade

Leia mais!

Se o equilíbrio marcou o primeiro quarto, o Pistons dominou totalmente o segundo. Malik Beasley e Isaiah Stewart lideraram o time de Detroit, que logo abriu 56 x 42 no placar. Domantas Sabonis, então, começou a pontuar e diminuiu a vantagem do Pistons frente ao Kings. Com oito pontos, o lituano a equipe de Sacramento diminuiu a desvantagem para dez pontos antes do intervalo.

Buscando confirmar a vaga no play-in, o Kings voltou do intervalo a todo vapor. Foi o momento de Zach LaVine comandar o show. O ala-armador, que terminou com 43 pontos, fez 13 no período, incluindo os sete últimos do Kings. Assim, o time de Sacramento não apenas voltou no jogo, como retomou a liderança para o início do quarto período.

Publicidade

No quarto período, LaVine e Cunningham travaram um grande duelo ofensivo. Enquanto o jogador do Kings fez 17 pontos, o astro do Pistons contribuiu com 14 por sua equipe. No duelo ofensivo o Kings levou a melhor. O time de Sacramento aumentou a vantagem e confirmou a vitória, ficando mais próximo da vaga no play-in.

(39-40) Sacramento Kings 127 x 117 Detroit Pistons (43-36)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 43 3 4 1 0 DeMar DeRozan 37 4 2 0 1 Domantas Sabonis 19 15 10 0 1 Jonas Valanciunas 10 12 1 0 1 Trey Lyles 7 6 1 0 1

Três pontos: 11-27; LaVine: 8-11

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 35 3 5 3 0 Tim Hardaway Jr. 19 0 2 0 0 Ausar Thompson 15 4 5 2 1 Malik Beasley 14 1 2 0 0 Isaiah Stewart 8 10 4 0 2

Três pontos: 13-39; Hardaway Jr.: 4-11

(23-56) Philadelphia 76ers 105 x 117 Miami Heat (36-43)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 29 8 6 1 0 Lonnie Walker 29 1 2 0 0 Adem Bona 16 11 1 1 3 Jared Butler 8 3 4 4 0 Marcus Bagley 6 6 0 1 1

Três pontos: 12-38; Walker: 6-13

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Duncan Robinson 21 2 1 0 1 Tyler Herro 20 5 2 1 0 Kel’el Ware 19 17 2 1 1 Davion Mitchell 12 4 9 1 1 Pelle Larsson 12 3 2 3 0

Três pontos: 16-36; Robinson: 5-6

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA