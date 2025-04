Kevin Durant pode se juntar a astros fora de prêmios da NBA

Após a confirmação de que Kevin Durant vai perder uma semana ou mais, ele pode se juntar a outros astros que não vão disputar os prêmios da NBA em 2024/25. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o jogador do Phoenix Suns não vai enfrentar o Milwaukee Bucks, Boston Celtics e New York Knicks.

Como Kevin Durant fez 62 jogos até aqui, ele teria de atuar em três dos últimos quatro. O problema é que existe a chance de o ala não voltar às quadras antes disso, o deixando fora das premiações.

Por enquanto, alguns dos principais astros da NBA já estão fora dos prêmios. Entre eles, Luka Doncic, Anthony Davis, Kyrie Irving, Damian Lillard, Ja Morant e Victor Wembanyama não concorrem mais. Aliás, Wembanyama era o favorito como melhor defensor de 2024/25.

Apesar de Durant não estar fora totalmente dos prêmios, ele concorreria apenas aos times ideais da temporada. Ainda haveria uma chance se ele ficasse fora do resto da atual campanha, mas ainda assim não será possível. Isso porque é necessário que um jogador tenha feito 85% dos jogos antes de uma lesão que o deixaria sem atuar até o fim de 2024/25. O ala tem 82.5%.

Sua única chance, portanto, é jogar em três dos últimos quatro jogos. Aos 36 anos, Durant já foi MVP da NBA em 2014 e fez parte dos times ideais em 11 oportunidades na carreira.

Desde 2017/18, Kevin Durant não entra no primeiro time da NBA, mas vinha recebendo prêmios pelo segundo desde então. Foram três: 2018/19, 2021/22 e 2023/24.

Além de Durant, outros astros da NBA ainda tentam atingir a meta dos 65 jogos. Giannis Antetokounmpo e Jalen Brunson, por exemplo, fizeram 61. O atual MVP Nikola Jokic e LeBron James precisam fazer apenas mais um. Por fim, Stephen Curry tem de atuar em outros três embates.

Os prêmios da temporada da NBA servem, muitas vezes, como critérios para que astros consigam bônus ou extensões máximas em seus contratos. Na atual temporada, Durant recebeu US$1.3 milhão por ser eleito para o All-Star Game.

Apesar de seu sucesso individual, o Suns não faz uma boa campanha. Em 11° no Oeste, o time terá jogos contra adversários mais difíceis que Dallas Mavericks e Sacramento Kings, nono e décimo. E sem Kevin Durant, a situação da equipe do Arizona fica ainda mais complicada.

Nesta terça-feira, o Suns pega o Bucks fora de casa, enquanto Kevin Durant sequer viajou com o time para tratar a lesão no tornozelo. Em 2024/25, ele possui médias de 26.6 pontos, 6.0 rebotes, 4.2 assistências e 1.2 toco.

