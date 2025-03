Kevin Durant faz jogo incrível e Suns vence Cavaliers

O Phoenix Suns está vivo na luta pelos playoffs e derrubou o Cleveland Cavaliers por 123 a 112, nesta sexta-feira (21), com show de Kevin Durant. Em uma noite onde os concorrentes da franquia do Arizona venceram, o ala liderou um incrível triunfo sobre o líder do Leste. Além disso, a rodada da NBA ainda contou com mais nove partidas em dia cheio.

Em uma sequência de jogos em casa, o Suns reagiu. Isso porque venceu os últimos três jogos. Aliás, é a primeira vez que isso acontece com a equipe desde o fim de janeiro. Contando só as partidas no Arizona, a equipe ganhou seus últimos cinco duelos. Assim, chega a 34 vitórias em 71 partidas e volta para a zona de play-in do Oeste na décima posição. O próximo compromisso é contra o Milwaukee Bucks na segunda-feira (24).

Cleveland, por outro lado, vive instabilidade inédita em 2024/25. O líder do Leste, afinal, se vê diante de quatro derrotas seguidas. Até aqui, isso não tinha acontecido na atual campanha. Com 56 triunfos em 70 jogos, o time foi ultrapassado pelo Oklahoma City Thunder na tabela geral e vê a diferença para o Boston Celtics cair para cinco jogos na conferência. O próximo jogo do Cavaliers é no domingo (23) contra o Utah Jazz.

Então, confira os principais pontos da vitória do Phoenix Suns de Kevin Durant sobre o Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell.

Durant se eleva

Dava pra ver desde os primeiros minutos: A noite não seria normal para Kevin Durant em Suns x Cavaliers. O ala marcou oito pontos e distribuiu seis assistências só no primeiro quarto. Porém, no segundo tempo ele se tornou imparável. Anotou 19 pontos só no terceiro quarto, fazendo a vantagem do time aumentar. Por fim, marcou dez pontos no último quarto, com direito a duas bolas de três decisivas e uma cesta sobre Evan Mobley. Ele resolveu.

Booker passador; Suns erra pouco

Devin Booker foi bem marcado por Cleveland, afinal, anotou apenas 17 pontos em 17 arremessos. Porém em contrapartida, distribuiu dez assistências que geraram mais 27 pontos. Isso sem falar nos passes para assistências, punindo muitas dobras de marcação que sofreu. E o melhor de tudo? Cometeu apenas um erro de ataque. Aliás, foi uma marca do time. Booker, Tyus Jones e Collin Gillespie combinaram para 17 assistências e dois turnovers.

Boa noite defensiva

Phoenix em geral, é um bom ataque em 2024/25. Por outro lado, a equipe tem a quarta pior eficiência defensiva da NBA nesse ano. Mas a defesa apareceu muito bem em momentos chave do jogo. Destaque, acima de tudo, para o calouro Oso Ighodaro, que fez ótimo trabalho na proteção de aro por 44 minutos. Vale citar também o novato Ryan Dunn e o ótimo engajamento de Devin Booker e Royce O’Neale. O ritmo de Cleveland diminuiu demais no segundo e terceiro quarto, o que foi central para o resultado.

Leia mais!

Donovan Mitchell mal

Enquanto Kevin Durant marcou 42 pontos, flertou com um triplo-duplo e resolveu para o Suns, Donovan Mitchell esteve muito abaixo no Cavaliers. O ala-armador de Cleveland marcou sete pontos, enquanto acertou apenas dois de 18 tentativas de arremesso. Uma eficiência, acima de tudo, terrível de apenas 11.1%. Nem mesmo nas assistências ele conseguiu contribuir, com apenas três. O time competiu com o forte coletivo, mas a diferença entre ele e Durant foi uma das histórias do jogo.

Evan Mobley cresce no fim

Cleveland flertou com uma virada no último quarto. Muito disso veio do ótimo trabalho que Evan Mobley prestou dos dois lados da quadra. Nove de seus 16 pontos vieram no último período. Além disso, ele incomodou o quente Durant, com direito a toco, erro de ataque forçado, e uma sequência de arremessos do camisa 35 que não caíram. Por fim, foi o melhor em quadra pelo Cavaliers.

Garland comanda reação, mas Cavs não vira

Depois de chegar a estar 21 pontos atrás, Cleveland conseguiu diminuir a distância para sete pontos com dois minutos por jogar. Mobley fez ótimo trabalho dos dois lados, mas Darius Garland também melhorou no período final. Ele também fez nove de seus 18 pontos na reta final. Porém, algumas dobras de marcação mal executadas e acertos de Kevin Durant, resolveram o duelo em favor do Suns contra o Cavaliers.

(56-14) Cleveland Cavaliers 112 x 123 Phoenix Suns (34-37)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 18 5 6 0 0 De’Andre Hunter 17 1 1 0 0 Evan Mobley 16 12 5 1 2 Ty Jerome 16 1 5 2 1 Isaac Okoro 10 1 1 0 0

Três pontos: 17-45; Strus: 3-4

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 42 6 8 0 1 Devin Booker 17 2 10 0 0 Tyus Jones 16 4 3 2 0 Royce O’Neale 15 4 2 0 0 Oso Ighodaro 6 13 4 0 0

Três pontos: 19-42; O’Neale: 5-8

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Suns de Kevin Durant sobre o Cavaliers de Donovan Mitchell, a rodada da NBA ainda contou com mais nove partidas nessa sexta-feira. Então, confira os resultados e box-scores dos outros confrontos da noite.

(33-38) Orlando Magic 120 x 105 Washington Wizards (15-54)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 30 8 5 1 0 Franz Wagner 21 8 5 0 1 Wendell Carter Jr. 16 12 1 0 2 Anthony Black 13 6 6 0 1 Kentavious Caldwell-Pope 11 5 1 1 1

Três pontos: 17-42; Banchero: 3-5

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 19 10 2 0 0 Jordan Poole 18 2 2 1 0 Tristan Vukcevic 17 6 3 3 1 AJ Johnson 14 2 3 0 0 Anthony Gill 10 5 1 2 0

Três pontos: 17-39; Vukcevic: 4-4

(46-25) Houston Rockets 102 x 98 Miami Heat (29-41)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 37 0 3 3 0 Amen Thompson 18 9 5 7 1 Jabari Smith Jr. 11 6 0 0 0 Dillon Brooks 11 1 0 3 0 Alperen Sengun 8 10 2 2 2

Três pontos: 14-28; VanVleet: 9-11

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 30 2 3 1 1 Kel’el Ware 16 14 1 2 2 Bam Adebayo 16 6 6 0 0 Davion Mitchell 12 3 4 0 1 Haywood Highsmith 8 4 3 4 0

Três pontos: 10-24; Ware: 2-2

(19-52) New Orleans Pelicans 93 x 134 Minnesota Timberwolves (41-31)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 15 2 3 4 0 Bruce Brown 14 2 1 1 0 Antonio Reeves 11 0 0 1 0 Jordan Hawkins 10 5 3 0 0 Kelly Olynyk 10 3 4 1 0

Três pontos: 11-31; Brown: 3-4

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 20 6 5 2 0 Anthony Edwards 17 3 5 2 0 Jaden McDaniels 17 5 0 1 0 Rudy Gobert 15 11 3 3 0 Naz Reid 15 5 6 1 0

Três pontos: 19-44; Clark: 3-3

(18-52) Charlotte Hornets 106 x 141 Oklahoma City Thunder (58-12)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 20 3 4 1 1 Nick Smith Jr. 14 0 3 0 0 Moussa Diabate 12 7 3 1 0 Josh Green 12 1 2 1 0 Seth Curry 11 0 2 0 0

Três pontos: 19-41; Smith: 4-9

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 30 6 9 1 0 Jaylin Williams 14 5 4 0 0 Chet Holmgren 14 5 1 1 3 Isaiah Hartenstein 12 10 4 0 1 Cason Wallace 11 3 5 2 1

Três pontos: 21-39; Joe: 4-9

(23-47) Philadelphia 76ers 120 x 128 San Antonio Spurs (30-39)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 25 2 10 2 0 Justin Edwards 25 5 2 0 1 Guerschon Yabusele 23 9 5 1 0 Ricky Council IV 20 8 1 1 0 Oshae Brissett 9 1 0 0 0

Três pontos: 14-37; Grimes: 4-11

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Jeremy Sochan 23 9 2 0 0 Devin Vassell 20 5 7 3 0 Keldon Johnson 18 5 3 3 2 Chris Paul 18 4 3 0 1 Stephon Castle 17 5 14 3 1

Três pontos: 19-39; Paul: 6-7

(39-32) Detroit Pistons 117 x 123 Dallas Mavericks (34-37)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 35 7 6 1 0 Malik Beasley 16 1 2 1 1 Jalen Duren 14 9 3 0 2 Ron Holland 12 5 1 2 0 Dennis Schroder 11 3 4 1 0

Três pontos: 11-31; Beasley: 5-11

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Spencer Dinwiddie 31 3 7 2 0 P.J Washington 27 3 0 2 4 Klay Thompson 20 5 1 0 0 Naji Marshall 19 11 5 2 1 Kai Jones 10 7 3 0 2

Três pontos: 12-34; Washington: 5-8

(51-19) Boston Celtics 121 x 99 Utah Jazz (16-55)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 27 10 6 1 0 Jayson Tatum 26 6 6 3 0 Payton Pritchard 18 2 4 1 0 Sam Hauser 14 1 0 1 0 Derrick White 11 5 4 3 1

Três pontos: 17-51; Hauser: 4-8

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 30 2 3 1 0 Keyonte George 19 4 7 0 0 Walker Kessler 8 11 6 0 1 Johnny Juzang 11 2 1 3 0 Micah Potter 7 5 1 0 0

Três pontos: 14-35; George: 5-9

(44-27) Denver Nuggets 109 x 128 Portland Trail Blazers (32-39)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Gordon 23 3 4 0 0 Russell Westbrook 18 4 4 3 0 Michael Porter Jr. 17 5 3 1 0 Christian Braun 15 5 2 0 0 Peyton Watson 12 5 0 0 0

Três pontos: 9-26; Porter: 3-7

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 36 8 7 3 1 Shaedon Sharpe 23 6 2 1 1 Dalano Banton 19 3 5 3 3 Toumani Camara 16 6 4 2 0 Scoot Henderson 16 2 4 1 0

Três pontos: 14-35; Avdija: 4-6

(43-28) Memphis Grizzlies 108 x 128 Los Angeles Clippers (40-30)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 23 2 1 1 1 Santi Aldama 16 5 7 0 0 Scotty Pippen Jr. 15 3 5 2 1 Luke Kennard 15 2 4 3 0 Jay Huff 13 1 0 0 0

Três pontos: 19-49; Pippen: 3-4

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 30 4 9 2 2 Kawhi Leonard 23 10 4 0 0 Ivica Zubac 17 10 1 0 2 Bogdan Bogdanovic 16 3 5 1 0 Norman Powell 14 3 3 2 0

Três pontos: 17-34; Harden: 5-10

