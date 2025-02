“Kevin Durant arruinou a própria carreira na NBA”, dispara comentarista

Kevin Durant alcançou mais um feito incrível em sua carreira na NBA nessa semana. O craque do Phoenix Suns, afinal, tornou-se o oitavo jogador da história da liga a anotar 30 mil pontos. Foi mais uma chance para refletir sobre a jornada de um dos cestinhas mais letais de todos os tempos. Trata-se de uma trajetória brilhante, mas, ao mesmo tempo, frustrante para o comentarista Colin Cowherd.

“Kevin conseguiu essa marca histórica atuando por um time irrelevante em uma derrota. E, certamente, isso diz muito sobre o que tem sido a sua carreira. É incrível como todos são rápidos em criticar técnicos e dirigentes nessa liga, mas pegamos mais leve com os jogadores. Porque, embora muita gente não concorde comigo, esse cara arruinou a sua própria carreira. Simples assim”, disparou o radialista da rede Fox Sports.

A crítica de Cowherd, a princípio, parece pesada. Muita gente tem uma frustração com os rumos da carreira de Durant, mas não dá para negar as suas conquistas. Foi duas vezes campeão da NBA como MVP das finais, por exemplo. Tem quatro medalhas de ouro olímpicas. Mas, para o analista, é impossível não ver um desperdício na comparação das suas decisões na liga com LeBron James.

“A diferença entre Kevin e LeBron, por exemplo, nunca esteve em seus estilos de jogo. Ambos são lendários. O fato é que LeBron não se enxerga como homem de negócios, mas como um negócio por si só. Enquanto isso, Kevin é um artista que cancela a sua turnê na metade, processa a empresa que vende os ingressos. E, além disso, ‘sai na mão’ com o baterista da banda”, resumiu o comentarista.

Passo errado

Mas qual foi o grande erro da carreira de Kevin Durant na NBA? Um passo que, daquele momento em diante, colocou-o em um caminho sem volta? Para Cowherd, a decisão de abandonar o Golden State Warriors é o que nunca entendeu. O ala foi bem criticado na época da escolha do time, mas, dali em diante, as vitórias se acumulavam. É provável que ele tenha vivido o seu melhor momento com a equipe de San Francisco.

“Quando estava em Golden State, metade da mídia falava que Kevin era melhor do que LeBron James. Era um melhor jogador ofensivo e, além disso, havia o vencido em duas finais seguidas. Esse cara fez Stephen Curry parecer ‘menor’, pois, sem discussão, foi o MVP das duas decisões. Aquele time era injusto em muito por causa dele”, lembrou o célebre radialista.

O que deveria ter sido uma dinastia, no entanto, durou só três temporadas por escolha de Durant. O ala, para resumir, resolveu largar o certo pelo duvidoso – que deu errado. “Adam Silver estava desconfortável porque Golden State era dominante demais. Então, do nada, Kevin decidiu ir jogar em Brooklyn com Kyrie Irving e James Harden. E, por isso, estamos aqui agora”, apontou.

Artista

Kevin Durant sempre disse que encarava a carreira na NBA com total profissionalismo. Ou seja, ele é um jogador que cumpre contratos e busca o melhor para si mesmo. Mas também sempre mostrou ser muito sensível às críticas do público externo. Cowherd, a princípio, não tem dúvidas de que o astro do Suns é um gênio do basquete. Apenas do basquete, no entanto, em um cenário bem mais amplo.

“Todos os jogadores de basquete são artistas porque a NBA é a nossa liga mais criativa. Todos os grandes pontuadores do jogo, em síntese, são artistas – Michael Jordan, Kobe Bryant, Carmelo Anthony. Ninguém replicou o ‘Skyhook’ de Kareem Abdul-Jabbar, por exemplo. O problema de Kevin é que ele não consegue separar a sua arte do negócio”, concluiu o comentarista.

