Kendrick Perkins rebate Kenyon Martin por “problema”

Um debate envolvendo o Oklahoma City Thunder gerou polêmica entre Kendrick Perkins e Kenyon Martin. O ex-Denver Nuggets surgiu em um podcast para falar sobre quem venceria: “O Thunder de 2012 ou o de 2025?”. O atual, afinal, é o mais próximo de repetir o sucesso de Kevin Durant, James Harden e Russell Westbrook. O ex-jogador, porém, disse que Perkins seria um “problema” contra o time que liderou o Oeste.

Perkins, assim, rebateu Martin no podcast Road Trippin. Para o polêmico analista da ESPN, o antigo ala-pivô considerou apenas a reta final de sua carreira para opinar sobre o Thunder de 2012.

“Eu não me importo de ser criticado. Porém, Kenyon disse que Perkins seria um problema. Acho que pode ser uma questão de memória seletiva. Nos últimos cinco anos da minha carreira, eu fiz uns seis pontos por jogo. No entanto, nos primeiros 12 anos, era mais perto de 17 pontos por partida”, disse.

Kendrick Perkins says he locked up Dirk, Pau, Andrew Bynum, Tim Duncan, Tony Parker, and Manu during OKC's 2012 Finals run "The Oklahoma City Thunder never went to the NBA Finals until Kendrick Perkins arrived on that team." (🎥 @RoadTrippinPod ) pic.twitter.com/k0MRdwIBoC — NBACentral (@TheDunkCentral) May 22, 2025



Para argumentar contra Martin, Perkins relembrou a campanha de 2012 para provar que não seria um “problema” no embate dos times de 2012 e 2025. De acordo com ele, sua presença foi fundamental na campanha que passou por Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, antes das finais contra o Miami Heat.

“O Thunder nunca tinha ido às finais até Kendrick Perkins chegar naquele time. Vamos analisar a campanha. Na primeira rodada, eu tive a missão de marcar Dirk Nowitzki. O que aconteceu? A gente varreu o Dallas Mavericks. Então, eu deixei Nowitzki frustrado”, relembrou o ex-jogador.

“Na segunda rodada: Pau Gasol e Andrew Bynum. Eles não fizeram nada contra mim. Aí você chega à final do Oeste. Advinha quem teve que marcar o maior ala-pivô de todos os tempos, Tim Duncan? Isso mesmo, Kendrick Perkins. Além disos, depois que a gente saiu perdendo por 2 a 0, começamos a trocar em tudo. Eu marquei e parei Tony Parker e Manu Ginobili”, seguiu.

Para Kendrick Perkins, portanto, Kenyon Martin errou ao dizer que ele seria um “problema” no Thunder. De acordo com o ex-jogador, a experiência em jogar contra Nowitzki, Dunvan, Gasol e outras lendas tornariam fácil um duelo contra o garrafão atual de Oklahoma City.

“Com certeza, então, eu não teria problema com Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren e Jalen Williams, se consegui me virar marcando Dirk, Gasol e Tim Duncan”, completou Kendrick Perkins.

