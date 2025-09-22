Karl-Anthony Towns relembra sua troca com comparação curiosa

A troca de Karl-Anthony Towns para o New York Knicks vai completar um ano no início de outubro. E, apesar de todos já terem se acostumado com o pivô na nova equipe, o negócio foi uma grande surpresa na época. O próprio astro, por exemplo, já disse que foi pego de surpresa com a decisão do Minnesota Timberwolves em negociá-lo. Ainda assim, nunca guardou rancor da equipe em que iniciou a carreira na NBA.

“Você nunca esquece o seu primeiro time. Minnesota foi incrível para mim, pois sempre fui tratado com nada além de amor e respeito. Nós vivemos vários anos ruins antes de ter sucesso, então começar a vencer jogos com a equipe foi uma história fantástica. Os nossos torcedores, além disso, deram muito apoio e foram bem agradecidos comigo”, lembrou o craque, em entrevista ao comediante Jimmy Fallon.

Towns foi selecionado pelo Timberwolves na primeira posição do draft de 2015. Em seguida, ele disputou quase 600 jogos em nove temporadas com o time e chegou às finais do Oeste em 2024. Foi eleito calouro do ano na NBA e, depois, para quatro All-Star Games. Foi um capítulo que ficou para trás em sua carreira, mas faz questão de não apagar de sua vida. Até porque isso seria impossível.

“Depois de tantas experiências, é claro que a troca machuca um pouco. Chamei, afinal, Minnesota de casa por nove anos. Construí a minha vida lá e, por isso, ficam na mente memórias demais. Foi um momento duro para mim, certamente. É como terminar com aquela primeira namoradinha de escola, sabe? Esse foi o sentimento, em síntese”, comparou o jogador de 29 anos.

Casa nova

A troca do Timberwolves deixou marcas em Karl-Anthony Towns. Mas não teve do que reclamar sobre o seu destino. Jogar no Knicks, afinal, era um sonho para um jovem que nasceu e cresceu próximo de Nova Iorque. Ele não esconde que houve um choque inicial ao saber que iria embora de Minnesota. O sentimento, no entanto, passou quando soube qual seria a sua próxima equipe.

“Foi muito legal, antes de tudo, saber que estava indo para Nova Iorque. É voltar para casa, pois eu nasci em Nova Jérsei. A minha avó sempre morou lá e, por isso, nunca teve condições de ver me visitar muito. Ela me viu pouco ao vivo em Minnesota, por exemplo. Então, significa muito poder levá-la ao ginásio para me ver. E ver como a torcida daqui também gosta de mim”, contou o astro.

Hoje, às vésperas de fazer 30 anos, Towns sente que tudo o que viveu até agora foi uma preparação. E, certamente, está no lugar onde deveria estar. “O carinho que recebo da torcida de Nova Iorque faz com que tudo o que passei valha a pena. Tudo valeu a pena, pois me trouxe até aqui”, cravou.

Companheiro

A eliminação do Knicks dos playoffs trouxe algumas críticas a Towns. Aliás, a derrota na final do Leste acarretou até alguns rumores de troca surgiram. Mas, dentro da franquia, ele segue com firme apoio. E, mais do que isso, o elenco defende a sua importância para o time. Jalen Brunson, por exemplo, foi bem efusivo sobre o papel do pivô no bom ambiente e sucesso da equipe.

“Karl tem sido fenomenal para nós. Uma grande presença não só em quadra, mas no vestiário também. Foi só a sua primeira temporada conosco, mas o que já conseguiu fazer foi incrível até aqui. E acho que, acima de tudo, passa despercebido como é um companheiro de elenco e trabalho divertido e leve. Então, estou bem feliz por termos feito a troca”, sentenciou o armador.

