Karl-Anthony Towns lidera e Knicks vence Pistons em Detroit

Em grande noite de Karl-Anthony Towns, o New York Knicks venceu o Detroit Pistons fora de casa, por 118 a 116, e volta a liderar a série. Com grande noite, o pivô se recuperou após marcar só dez pontos no jogo 2. Agressivo desde o começo, ele também teve algumas cestas importantes ao lado de Jalen Brunson, que também ajudou a decidir a vitória na casa do rival.

Assim, a série volta a estar sob o controle do Knicks, que lidera por 2 a 1 e agora terá vantagem do mando de quadra depois da derrota em casa no jogo passado. O jogo em Detroit teve um ambiente incrível, sendo a primeira partida de playoffs na cidade em quase seis anos. Uma partida equilibrada em que os donos da casa tiveram suas chances de virada, mas não conseguiram no fim.

A série agora tem um intervalo de dois dias até o próximo duelo, que só acontece no próximo domingo (27) às 14h00. O jogo será em Detroit, com o Pistons buscando o empate da série e New York tentando uma terceira vitória que pode lhe dar a chance de fechar no Madison Square Garden no quinto duelo.

Então, confira como foi a vitória do Knicks de Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson sobre o Pistons de Cade Cunningham no jogo 3 dessa quinta-feira (24).

Primeiro quarto disputado

Com menos de dois minutos de jogo, a primeira discussão. Não seria a última de um primeiro quarto muito brigado. Ainda assim, ritmo ofensivo do New York Knicks foi bem melhor em relação aos primeiros jogos. Sobretudo com Karl-Anthony Towns, espaçando a quadra com mais frequência e abrindo espaço para infiltrações e cortes para cesta dos visitantes. Ele e OG Anunoby somaram 20 pontos por New York no primeiro período.

Detroit pareceu, acima de tudo, nervoso. A equipe teve problemas para engatar seu ritmo ofensivo, mas de certa forma, se beneficiou do clima brigado do jogo. Tim Hardaway Jr, zerado no jogo 2, anotou 12 pontos logo de cara. Cade Cunningham ganhou também algum ritmo com nove, e apesar de não conseguir limitar o Knicks como fez nos jogos anteriores, a equipe se manteve perto. O período terminou em 33 a 27 para o Knicks.

Da loucura ao controle no segundo quarto

O segundo período começou insano. Os dois times novamente muito físicos e muito agressivos contra os ataques, gerando erros. Detroit prosperou mais nesse momento, forçando erros de ataque e encontrando a transição, sobretudo com os bons momentos de Tim Hardaway Jr e Dennis Schroder. O Pistons chegou a liderar por quatro pontos no meio do período.

Mas o que se viu nos minutos finais, foi um Knicks que claramente sentiu o ritmo mais intenso, acalmando o jogo. A execução ofensiva voltou, o time respondeu a virada de forma rápida e teve grandes minutos de OG Anunoby. Uma sequência final de 27 a 9 foi feita, e o que era uma desvantagem de duas posses se tornou uma liderança de 13 pontos com um 66 a 53. Brunson, Anunoby, Towns e Bridges somavam 58 desses 66 pontos.

Pistons reage, mas Knicks controla

Um terceiro quarto que começou com o foco na mudança de ajuste de JB Bickerstaff, enfim trazendo Jalen Duren para a defesa de Karl-Anthony Towns em Pistons x Knicks. No entanto, o jogo se desenrolou mais com o ataque do pivô de Detroit, que foi muito eficiente no jogo de dupla com Cade Cunningham. Ausar Thompson foi outro que ganhou ritmo, e o Pistons voltou a colocar o jogo em apenas um ponto.

Porém, New York que voltou mais lento em relação a boa execução ofensiva dos outros quartos, se recuperou. Towns voltou a tirar proveito do maior espaço contra Duren, matou uma bola de três e fez uma linda bandeja. Novamente, Detroit sentiu falta de alguns acertos de Malik Beasley em boas condições. Enquanto isso, Miles McBride, Mikal Bridges e Jalen Brunson converteram arremessos importantes e o jogo foi para o último período com 93 a 83 no placar.

Caos, polêmica e Brunson no período final

O roteiro do último quarto novamente viu Detroit começar muito bem. A equipe da casa aproveitou seus minutos com Cunningham jogando e Brunson no banco e encurtou a diferença. Porém, de novo, New York voltou a responder com duas cestas do armador para voltar a abrir alguma frente no placar. O Pistons correu de novo para buscar o jogo, mas cestas decisivas do armador e de Karl-Anthony Towns, mantiveram o Knicks na frente.

Detroit teve algumas chances com arremessos livres de Tim Hardaway Jr e Tobias Harris que não caíram. No fim, uma sequência derradeira com um grande lance de Cunningham que parou em grande defesa de Towns, o que levou a uma transição e cesta de Brunson. O fim de jogo ainda se arrastou por longos minutos, incluindo um polêmico lance do armador de New York voltando com a bola no meio da quadra e um erro de Duren quando Detroit ainda teria uma última posse para tentar empatar o jogo. Vitória do Knicks.

(2) New York Knicks 118 x 116 Detroit Pistons (1)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 31 8 1 1 2 Jalen Brunson 30 7 9 0 1 OG Anunoby 22 2 0 2 1 Mikal Bridges 20 7 3 3 2 Josh Hart 6 11 9 2 1

Três pontos: 12-32; Towns: 4-8

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 24 7 11 4 2 Tim Hardaway Jr. 24 2 1 0 0 Dennis Schroder 18 5 2 0 0 Jalen Duren 16 8 3 0 0 Malik Beasley 12 2 1 0 0

Três pontos: 16-37; Hardaway Jr: 7-12

