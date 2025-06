Josh Hart agradece por técnico não assumir Knicks

O New York Knicks está em busca de um novo treinador após a demissão de Tom Thibodeau. Por enquanto, o time analisa diferentes opções disponíveis no mercado e até nomes empregados. Entre os que estão no radar, o ex-Universidade de Villanova Jay Wright recusou o possível convite. De acordo com Ian Begley, do SNY, o veterano quer seguir aposentado. A decisão do técnico em recusar o Knicks, assim, aliviou Josh Hart.

No X (antigo Twitter), Hart reagiu à notícia sobre a recusa do técnico. Na publicação, Ian Begley informou: “Jay Wright e o presidente do Knicks, Leon Rose, têm uma relação próxima e se falam com frequência. Por isso, Rose sabe que Wright está muito feliz como aposentado. Portanto, ele não é um candidato ao cargo”.

Desse modo, Josh Hart escreveu: “Cara, obrigado. Fique aposentado, Jay Wright”.

A reação de Hart sobre a recusa do técnico foi uma brincadeira. Isso porque, ele foi comandado por Wright durante a passagem pela Universidade de Villanova, assim como Jalen Brunson e Mikal Bridges. Juntos, eles foram bicampeões do Campeonato Nacional na NCAA. Desse modo, havia a expectativa de que pudessem repetir o sucesso em uma parceria na NBA.

Wright está aposentado desde abril de 2022. Aos 63 anos, ele acumula dois títulos nacionais, quatro Final Fours e 642 vitórias em 21 temporadas por Villanova. Após a passagem histórica, o veterano se tornou comentarista da CBS Sports. Assim, não estaria interessado em deixar a função para ser técnico do Knicks.

O Knicks, desse modo, terá que buscar um outro técnico para comandar Josh Hart e companhia. Nos últimos dias, os rumores apontaram que New York estaria interessado em tirar Jason Kidd do Dallas Mavericks. No entanto, segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o Mavs não vai permitir qualquer contato.

Outra opção no radar do Knicks é o técnico Ime Udoka. Após boa temporada no comando do Houston Rockets , o treinador atraiu o time novaiorquino, que vê nele o perfil necessário para liderar o elenco. Porém, ainda de acordo com Stein, a equipe texana também não vai autorizar sondagens de New York.

Por fim, é provável que o Knicks tente o assistente técnico Johnnie Bryant, do Cleveland Cavaliers. Após o Phoenix Suns deixá-lo de lado para contratar Jordan Ott, o auxiliar de Kenny Atkinson no Cavs segue como um dos nomes mais promissores do mercado. O detalhe é que ele trabalhou em New York, entre 2020 e 2024, como parte da equipe de Thibodeau.

