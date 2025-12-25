Jornalista vê troca de Michael Porter para o Bucks

O Milwaukee Bucks está no centro dos rumores da NBA. Com Giannis Antetokounmpo insatisfeito, a equipe estaria buscando reforços para evitar que o astro busque uma nova casa ainda nesta temporada. Desta forma, segundo o jornalista Bill Simmons, o ala Michael Porter Jr pode ser um dos alvos do Bucks no mercado de troca.

Simmons não citou fontes que tenham relacionado o ala ao Bucks. Porém, de acordo com o jornalista, Michael Porter é um nome que agrada o técnico Doc Rivers desde os tempos de Denver Nuggets. Segundo ele, o veterano treinador sempre achou o jogador subestimado na equipe do Colorado.

“Eu estava pensando no Bucks porque sei que Doc gosta de Porter. Quando o técnico vinha ao meu podcast, ele sempre achava que Porter era subestimado em Denver. Ele gostava do fato de que ele pegava rebotes”, disse Simmons.

Ainda para o jornalista, Michael Porter é um ótimo nome para quem busca reforçar o elenco com um jogador com experiência de título e potencial de crescimento. Isso porque o ala foi uma peça importante na campanha que resultou na conquista de 2023, mas ainda é visto como alguém que pode se consolidar como estrela.

“Existe a sensação de que nunca aconteceu de verdade para Porter na NBA. Afinal, ele estava em um time onde não tinha nunsca a bola. Ele ganhou o título e agora está provando que consegue ser um astro. Então, acho que ele é um ativo de troca muito intrigante para o Bucks e outros times na liga”, concluiu Simmons.

Leia mais!

O Bucks pode tentar a troca de Michael Porter para conseguir melhorar o elenco. Com a 11ª posição do Leste, a equipe está longe de brigar por uma vaga direta nos playoffs. Ou seja, uma decepção para o que se esperava da equipe em 2025/26.

A má fase, aliás, pode resultar na saída de Giannis Antetokounmpo. Fora das quadras por lesão, o astro grego já removeu todas as fotos ligadas ao Bucks nas redes sociais e já teria feito um pedido formal de troca à diretoria.

O único jeito de convencê-lo, portanto, seria reforçando o elenco para conseguir brigar por algo na NBA. Por isso, uma troca por Michael Porter poderia seria vista pelo Bucks como uma das alternativas.

Michael Porter, por fim, vive a sua melhor campanha na carreira. Com o Nets, o ala tem médias de 25.7 pontos, 7.3 rebotes e 3.2 assistências, além de 40.1% de acerto do perímetro, em 32.8 minutos por jogo.

