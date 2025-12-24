Boletim de trocas e rumores da NBA (24/12)

Bem-vindo à edição de 24 de dezembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Rumores de trocas crescem no Cavs

O Cleveland Cavaliers caiu de produção nas últimas semanas, muito por conta da ausência de Evan Mobley, mas o time já vinha perdendo jogos com o astro em quadra. Como resultado, dois titulares podem deixar o time nas próximas semanas.

Um deles é o pivô Jarrett Allen. Afinal, o Cavs gosta da ideia de ter Mobley na função e poderia usar o contrato de Allen para reforçar o banco. Isso pode acontecer se o ala-pivô voltar às quadras em breve. De acordo com informações da NBA, ele perderia entre duas e quatro semanas.

Outro nome é Darius Garland. Existe um “sentimento” no entorno da liga de que o armador teria condições de ser um grande astro em outro lugar. No entanto, por estar ao lado de Donovan Mitchell, ele não tem as performances que poderia em um time diferente.

Boletim da NBA aponta rumores de trocas sobre Anthony Davis

O Dallas Mavericks teve um péssimo início de temporada em 2025/26, mas o time ainda não conta com Kyrie Irving. Se o Mavs voltar a vencer muitos jogos até a segunda metade de janeiro, é possível que a franquia espere Irving retornar às quadras para fazer uma tentativa de ir aos playoffs. Assim, a decisão ficaria para a agência livre.

Mas se Dallas seguir como está, fora da zona de play-in, existe a chance real de Anthony Davis sair. É uma das trocas mais difíceis de fazer na NBA, pois seu contrato é “pesado demais” e, como informamos em nosso boletim de rumores do dia 24 de novembro, outros jogadores estariam na “fila”.

Anthony Davis vem jogando bem, mas o Mavericks oscila muito. Então, tudo vai depender de como o time vai render nas próximas três semanas.

Insatisfeito, Draymond Green pode deixar Warriors

Draymond Green não gostou da discussão que teve com o técnico Steve Kerr na última segunda-feira (22) e deixou o banco de reservas. Ele até voltou para ficar ao lado de seus colegas, mas Kerr não o colocou em quadra novamente.

De acordo com o jornalista Marc Spears, Green está frustrado com o fato de ter de jogar muitos minutos contra pivôs bem mais pesados que ele.

“Eu estou ouvindo por aí que Draymond (Green) está irritado por marcar pivôs no Warriors e ter de empurrar caras com uns 20 quilos a mais que ele todas as noites em quadra” disse.

Não é de hoje que Green aparece em rumores da NBA. Então, com uma discussão pública com o técnico, sua situação não melhora em nada.

Por outro lado, o Warriors pode estar indo atrás de um pivô mais atlético para tirar de Green tal responsabilidade. Myles Turner, do Milwaukee Bucks, seria um dos nomes mais fortes no mercado. Outra opção seria Nic Claxton, do Brooklyn Nets.

Knicks explora mercado, mas com cuidado

O New York Knicks é um dos times favoritos nos rumores de trocas por Giannis Antetokounmpo, mas a franquia vê o negócio como “difícil”. Afinal, o Milwaukee Bucks quer Jalen Brunson e o armador é “intocável” em Nova York.

Outra possibilidade seria Karl-Anthony Towns, mas ele tem a “proteção” de Leon Rose, presidente do Knicks. Vale lembrar que Rose era agente de Towns antes de se juntar ao time.

Mas por mais que Towns fique disponível para um negócio, é tudo muito mais complicado do que se imagina. Com as regras da NBA sobre os níveis de multas, todas as trocas envolvendo grandes salários precisam de muito estudo. E ainda tem o fato de que o Knicks não possui boas escolhas de Draft no futuro. Ou seja, seria necessário um terceiro ou até quarto time para algo acontecer.

Kings deixa Malik Monk, Keon Ellis e Devin Carter prontos para trocas na NBA

É certo que o Sacramento Kings vai fazer trocas até a trade deadline, mas o time busca parceiros para “o negócio certo e justo”. Com a “superlotação” para o perímetro, o Kings deve negociar Malik Monk, Keon Ellis e Devin Carter. Talvez, em negócios diferentes.

Isso porque o time já conta com Russell Westbrook e Dennis Schroder para a armação. Se Monk e Ellis saírem, Carter pode ficar. Mas não tem nada certo até aqui.

A meta é trazer alas e jogadores com capacidade para o arremesso de três como complemento a DeMar DeRozan e Zach LaVine.

Warriors não vê a hora de trocar Jonathan Kuminga

Por fim, o Golden State Warriors pode não esperar a trade deadline para negociar o ala Jonathan Kuminga. Fora da rotação, o jogador só pode deixar o time depois do dia 15 de janeiro. Um eventual negócio com o San Antonio Spurs surgiu nos últimos dias, com uma ida de Jeremy Sochan para San Francisco.

Como Sochan agrada por fazer funções similares a Draymond Green (vale lembrar que o belga jogou de armador há dois anos), uma troca não chegaria a ser surpresa. E o Warriors quer jogadores mais fortes fisicamente ou com características de passe para o perímetro. Nesse caso, Kelly Olynyk também vira opção.

