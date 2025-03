Jordan Goodwin faz último jogo antes de Lakers tomar decisão na NBA

O Los Angeles Lakers está perto de tomar uma decisão sobre Jordan Goodwin na NBA. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, o armador fez seu último jogo sob o contrato two-way pela franquia. Portanto, não pode mais atuar com a camisa angelina, a menos que assine um contrato regular nos próximos dias.

“O Lakers precisa converter o contrato de Goodwin para que ele seja elegível para os jogos restantes da temporada regular e para os playoffs“, informou o jornalista.

Goodwin chegou ao 19º jogo pelo Lakers na temporada 2024/25. No entanto, as regras da NBA definem este número como o limite de partidas para jogadores two-way. Mais do que isso, eles não podem atuar nos playoffs. Com médias de 6.7 pontos e 4.1 rebotes, além de boas atuações na defesa, ele deve ganhar um acordo ainda não definido para seguir no time.

A conversão do contrato de Goodwin, porém, vai forçar mudanças no elenco do Lakers. Isso porque, com o máximo de atletas inscritos, o Lakers teria que dispensar um jogador para oficializar Goodwin. Segundo Jovan Buha, do site The Athletic, as dispensas devem ser o pivô Alex Len e o ala Cam Reddish.

“Tem a chance de os três jogadores (two-way) receberem contratos regulares, mas não deve acontecer porque os únicos dois cortes realistas são Len e Reddish. Shake Milton tem mais dois anos de acordo, o que pode ser bom para trocas. Enquanto isso, Markieff Morris é amado por LeBron James e Luka Doncic. Então, o Lakers ainda pode fazer mudanças no elenco”, disse Buha.

Com duas possíveis dispensas na NBA, o Lakers deve manter outro jogador two-way, além de Jordan Goodwin. A dúvida, de acordo com Buha, está entre Chritian Koloko e Trey Jamison. A franquia, no entanto, poderia dispensá-los, para assinar com um outro agente livre de olho nos playoffs.

Enquanto define o elenco dos playoffs na NBA, o Lakers ocupa a quinta posição do Oeste. Com 43 vitórias e 28 derrotas, a equipe acumulou tropeços nas últimas partidas e viu Denver Nuggets e Memphis Grizzlies subirem na tabela.

O momento ruim do Lakers na NBA, aliás, se dá pelo volume de lesões no elenco. A equipe teve desfalques importantes na sequência recente, como LeBron James, Luka Doncic e Rui Hachimura.

