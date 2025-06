Jonas Valanciunas deixa Kings decidir seu futuro na NBA

O pivô Jonas Valanciunas chegou ao Sacramento Kings no meio da temporada 2024/25 da NBA. Sob contrato até 2026/27, ele ainda não sabe qual é seu futuro no time ou, até mesmo, na liga. Aos 33 anos, o lituano espera resolver logo, pois já começa a planejar a aposentadoria.

“Eu posso ter meus próprios planos, mas o que o Kings decidir é o que mais importa”, disse Valanciunas, em entrevista coletiva aos jornalistas lituanos. “Por enquanto, eu planejo ficar. Eu não ouvi nada sobre ser trocado ou sair de lá. Até existir algo assim, meu foco está todo em Sacramento”.

Na última offseason da NBA, Valanciunas era agente livre e fechou por três anos com o Washington Wizards, no valor de US$30.3 milhões. Ele ficou lá até fevereiro, após sustentar médias de 11.5 pontos e 8.2 rebotes em cerca de 20 minutos por noite. No dia 5, um dia antes da trade deadline, o Kings o recebeu em troca por Sidy Cissoko e escolhas de segunda rodada.

Desde então, Jonas Valanciunas fez 32 jogos, mas viu seu tempo de quadra cair ainda mais. Afinal, seria reserva de Domantas Sabonis, um dos melhores da posição na liga. Ele ainda teve sólidos 8.7 pontos e 7.0 rebotes em 16 minutos no novo time, sendo titular em nove partidas.

Mas o Kings pode passar por uma reformulação em seu elenco durante a offseason da NBA, o que deixaria Jonas Valanciunas próximo de uma saída. Apesar de Sabonis dizer que gostaria de seguir, os rumores de troca indicaram, logo após a eliminação do time, que poderia acontecer uma reestruturação.

O Kings caiu muito de produção depois que trocou De’Aaron Fox. Vale lembrar que o time ficou apenas com Markelle Fultz e o calouro Devin Carter para a posição. No entanto, o técnico Doug Christie preferiu usar Zach LaVine e Malik Monk como titulares, ao lado de Keegan Murray, DeMar DeRozan e Sabonis.

Sem sucesso, o Kings ainda conseguiu vaga para disputar o play-in contra um desfalcado Dallas Mavericks. Mesmo assim, perdeu por 120 a 106, em casa, sendo eliminado da campanha.

Como resultado, vários rumores surgiram sobre trocas de DeRozan e Sabonis. Aliás, poderia haver uma negociação envolvendo um dos dois na noite do Draft (dia 25 de junho). Daí, sim, seria possível entender o futuro de outros jogadores, como Jonas Valanciunas.

O lituano deixou claro o desejo de se aposentar em seu país, pelo Juventus Utena.

“Eu amo meu país, então por que não encerrar minha carreira aqui? Gosto de basquete e vivo dele. Se não seguir na NBA, venho para o Juventus Utena”, concluiu.

