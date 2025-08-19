John Wall anuncia aposentadoria da NBA

Cinco vezes All-Star da NBA, John Wall anunciou nesta terça-feira (19) a sua aposentadoria. Aos 34 anos, ele estava fora da liga desde 2022/23, em passagem pelo Los Angeles Clippers.

Continua após a publicidade

No total, John Wall atuou por 11 anos na liga, sendo nove deles pelo Washington Wizards. Ele chegou a ser um dos melhores armadores da liga e, como resultado, levou o time aos playoffs em quatro temporadas. No entanto, após uma lesão em 2018, Wall jamais foi o mesmo. Só naquele período, ele foi ao Jogo das Estrelas por cinco anos consecutivos.

Ele voltou às quadras em 2018/19, mas voltou a se machucar após 32 jogos naquela campanha. Wall ficou fora de toda a temporada 2019/20 da NBA, mas na offseason seguinte saiu do Wizards em troca para o Houston Rockets por Russell Westbrook.

Continua após a publicidade

Apesar de não estar mais no auge, John Wall tentou jogar normalmente pelo Rockets em 2020/21. No entanto havia um certo tumulto na franquia. Afinal, James Harden pediu troca, chegou muito acima do peso no período de treinamentos e foi acusado de não ser profissional, causando a ira de Wall e do resto do elenco.

Como o Rockets partiu para uma reformulação, Wall tornou-se peça “dispensável” logo em sua primeira campanha da NBA com o time. A direção e ele entraram em acordo durante a temporada para que não voltasse a jogar mais.

Leia mais

Na época, John Wall chegou a pensar em aposentadoria na NBA, mas optou por seguir jogando, já no ano seguinte. Após tentar novo acordo com o Rockets para voltar às quadras, a decisão já estava tomada: ele receberia salários para ficar em casa. Wall sequer participava de treinamentos.

Continua após a publicidade

Então, apenas em 2023, John Wall teve a chance de voltar a jogar. Não mais no Rockets, mas no Los Angeles Clippers. Nos últimos anos, ele tentou evitar a aposentadoria da NBA e chegou a treinar para alguns times.

Sem novas chances na liga, entretanto, Wall ainda esperava por um convite da NBA. Não veio, apesar de um início de “namoro” com o Miami Heat, que não seguiu em frente. Perto de completar 35 anos e já há duas campanhas sem jogar, ele aceitou que não teria mais como jogar na liga. Hoje, ele anunciou sua despedida do basquete.

Continua após a publicidade

“Hoje, eu estou deixando o basquete, mas não vou ficar longe do jogo”, disse John Wall em suas redes sociais. “O basquete sempre estará em minha vida, enquanto novas chances aparecem. Eu sinto que era a hora de ir para o meu próximo capítulo”.

Em 647 jogos, sendo 604 como titular, John Wall deixa a NBA com médias de 18.7 pontos, 8.9 assistências, 4.2 rebotes e 1.6 roubo de bola.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA