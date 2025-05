Jogador “vetado”, Mark Williams ri de queda do Lakers

Um jogador fez falta para o Los Angeles Lakers nos playoffs: Mark Williams. O pivô do Charlotte Hornets foi trocado para o time da Califórnia na trade deadline. No entanto, o GM Rob Pelinka voltou atrás após o atleta não passar nos exames médicos e o devolveu para a equipe da Carolina do Norte.

A decisão em relação a Williams, porém, deixou o Lakers sem opções no garrafão. Como Anthony Davis saiu na troca por Luka Doncic, JJ Redick teve apenas Jaxson Hayes, Alex Len e Max Kleber como pivôs para os playoffs. Assim, a falta do quase jogador de Los Angeles ficou evidente no Jogo 5 da série contra o Minnesota Timberwolves.

No duelo, o garrafão do Lakers foi dominado por Rudy Gobert, jogador muitas vezes questionado na NBA. O francês quebrou o recorde pessoal de pontos (27) e rebotes (24), sendo o principal destaque da vitória diante de Los Angeles. Desse modo, o Wolves eliminou o time angelino.

Publicidade

Após o jogo, Williams riu da queda do Lakers.

🙂 — Mark Williams (@MarkWi1liams) May 1, 2025

Publicidade

A reação de Mark Williams resgatou o veto do Lakers no jogador. Na busca por um pivô para jogar com Luka Doncic, o atleta do Hornets surgiu como uma opção na trade deadline. O time, assim, enviou Dalton Knecht e Cam Reddish a Charlotte e parecia formar um núcleo interessante para a pós-temporada.

Leia mais!

No entanto, o Lakers voltou atrás no negócio por Williams após afirmar que ele reprovou nos testes físicos. Desse modo, Los Angeles recebeu Reddish e Knecht de volta, enquanto o pivô retornou a Charlotte.

Publicidade

Na época do veto do Lakers, Williams ficou sem entender e afirmou que não acreditou ter reprovado nos exames.

“Eu não acho que tinha reprovado no meu exame físico. Isso nem passou pela minha cabeça. Na noite em que fui trocado, joguei muitos minutos. Não achei que isso fosse possível de jeito nenhum. Desde que voltei no começo do ano, joguei partidas com muitos minutos. Então, não sei o que levou a essa decisão. Acho que isso cabe a eles”, afirmou Mark Williams.

Publicidade

O agente de Williams, por sua vez, disse que o jogador passou por outros médicos após a decisão do Lakers. Em nenhum deles, porém, ele foi mal avaliado.

“O sentimento comum, após consultar vários médicos de renome nacional, é que o Los Angeles Lakers não deveria ter reprovado Mark Williams em seu exame médico na troca”, afirmou Jeff Schwartz.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA