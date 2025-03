Jogador do Nuggets atinge marca inédita desde Chauncey Billups

O ala-armador Christian Braun está em alta na NBA. Na vitória diante do Oklahoma City Thunder, o jogador do Denver Nuggets foi importante ao marcar 14 pontos e atingir uma marca de Chauncey Billups. Isso porque, se tornou o primeiro armador da franquia a marcar dígitos duplos em 26 jogos seguidos desde o aposentado, em 2010.

A sequência de Christian Braun com 26 jogos com ao menos dez pontos começou em 15 de janeiro, diante do Houston Rockets. Na ocasião, ele marcou 22 pontos. Alguns dias depois, conseguiu seu recorde pessoal de pontos, ao marcar 28 contra o Chicago Bulls.

A marca, inclusive, foi interrompida na derrota recente do Nuggets. Diante do Minnesota Timberwolves, o ala-armador marcou somente seis pontos e não conseguiu ampliar a sequência.

Vale lembrar que Billups viveu o último ano de sua carreira em 2009/10. Pelo Nuggets, o jogador teve médias de 19.5 pontos e conseguiu uma seleção ao All-Star Game da NBA. Além disso, terminou em 12º na votação para o MVP.

Diferente de Chauncey Billups, por outro lado, o jogador do Nuggets não está entre os astros da NBA. Porém, se consolidou este ano como um titular importante da franquia. Após a saída de Kentavious Caldwell-Pope, ele teve dificuldades, mas melhorou durante os últimos meses. Assim, tem médias de 15.2 pontos, 5.1 rebotes e 2.3 assistências, com 38.3% dos três pontos.

Braun, assim, comentou como foi a mudança de reserva para titular. De acordo com ele, não houve estranheze por assumir o papel de Caldwell-Pope, uma vez que eles têm estilos de jogo similares.

“Para mim foi mais sobre o que eu trago para esse elenco ser complementar ao que eles querem e precisam. Já existem muitas semelhanças entre [Caldwell-Pope] e eu. Então, nem precisei mudar meu jogo. Não tentei ser o Pope, mas procurei absorver coisas dele, aprender o que ele fazia quando estava aqui, porque é isso que eu trago para esta equipe”, comentou Braun.

Além da consistência no ataque, Braun se destaca por sua presença em quadra. Das 66 partidas do Nuggets na temporada, o jogador esteve em 65, sendo 63 como titular. Desse modo, é até candidato ao prêmio de Jogador Que Mais Evoluiu na NBA.

“Uma parte fundamental de ser valioso é estar disponível, ser confiável quando o time precisa de você e estar em quadra em todos os jogos. Não perder jogos] é um dos meus objetivos. Isso é muito importante, porque você é pago para jogar e para estar disponível. Então, quero estar em quadra o máximo possível”, finalizou o jogador do Nuggets.

