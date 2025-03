Jogador do Kings discute com esposa de De’Aaron Fox

De’Aaron Fox visitou o Sacramento Kings pela primeira vez como ex-jogador da franquia. Na volta a Califórnia, o armador do San Antonio Spurs marcou 16 pontos e viu sua antiga equipe vencer por 127 a 109. O reencontro, ainda assim, ficou marcado por tributos da torcida ao armador.

O clima, no entanto, não foi totalmente amistoso. Enquanto Fox e a torcida do Kings trocaram carinhos, a esposa do armador e Malik Monk tiveram uma discussão acalorada durante a partida. O momento foi registrado por um fã no Golden 1 Center.

Nas imagens, é possível ver Recee Fox apontando o dedo para o jogador do Kings. No mesmo momento, o ala-armador diz algumas palavras e, segundo fãs, eles ainda trocam palavrões. Os detalhes, porém, não foram revelados nem comentados por nenhum dos envolvidos.

Publicidade

A discussão é de certa forma uma surpresa. De’Aaron Fox e Malik Monk são amigos há anos no basquete. O primeiro encontro, afinal, aconteceu na temporada 2016/17, quando eles brilharam pela Universidade de Kentucky. Depois, voltaram a se encontrar entre 2022 e 2025 pelo Kings.

Publicidade

Leia mais!

O jogador do Kings, porém, não ficou nada contente com a saída de De’Aaron Fox. Ao comentar a troca do astro para o Spurs, Monk revelou sua decepção, uma vez que foi o ex-companheiro o responsável por levá-lo a Sacramento. Ainda assim, ele deu a entender que a relação de ambos não era mais a mesma.

“Foi uma loucura porque ele foi uma das razões pelas quais eu vim para cá, com certeza. Mas é isso, temos que seguir em frente. Eu sei que é um negócio. Pelo que dizem, ele queria sair daqui. Então, conseguiu o que queria”, comentou Monk sobre a saída de Fox do Kings.

Publicidade

Outro lado

Fox também não comentou sobre a briga de sua esposa e do jogador do Kings. O armador, no entanto, também deu recentemente sua versão sobre a saída de Sacramento. De acordo com ele, o desejo sempre foi encerrar sua carreira na franquia. Porém, a demissão do técnico Mike Brown pesou em sua decisão.

“Eu realmente queria jogar por apenas um time durante toda a minha carreira. Eu fiquei tipo, ‘cara, estou aqui há quase oito anos. Se o Mike for demitido, vou para o meu quinto técnico’. Então, eu disse a eles: ‘não vou jogar para outro técnico. Vou jogar é em outro time. Enfim, quando o demitiram, senti que o meu tempo em Sacramento também havia chegado ao fim”, afirmou Fox.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA