Jogador atinge marca não vista na NBA desde Larry Bird

Denni Avdija, jogador do Portland Trail Blazers, atingiu uma marca que não era vista na NBA desde Larry Bird. De acordo com a StatMamba, ele se tornou o ala mais jovem a ter mais de 20 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e 45% dos três pontos em um mês desde o ídolo do Boston Celtics.

O jogador do Blazers atingiu as marcas no mês de março da NBA. No período, ele teve 23.4 pontos, 9.8 rebotes, 5.2 assistências e 45.7% do perímetro. Aos 24 anos e dois meses, ele foi o mais jovem a conseguir o feito desde Larry Bird.

A marca do ídolo do Celtics aconteceu em fevereiro de 1980. Ainda em sua primeira temporada na NBA, o ex-jogador teve médias de 26.8 pontos, 10.6 rebotes e cinco assistências, além de 46.4% dos três pontos. Na época, então, Bird tinha 23 anos e dez meses.

Uma das melhores atuações de Avdija no mês aconteceu contra o Denver Nuggets. Afinal, diante de um dos times favoritos na NBA, o jogador do Blazers marcou 36 pontos e acertou 12 de 16 arremessos, além de oito rebotes e sete assistências. Portland, assim, venceu por 128 a 109.

Ao fim da partida na NBA, o técnico de Denver rasgou elogios ao jogador do Blazers. De acordo com Michael Malone, Avdija é um atleta duro de se enfrentar.

“Avdija é muito agressivo, muito físico e tem um ótimo porte. Além disso, está arremessando de três muito bem, está confiante e é um problema quando parte para a cesta com a mão direita. E o Blazers está colocando muito a bola nas mãos dele, confiando nele para criar e pontuar. Então, adoro o quão duro ele jogada. É um baita jogador da NBA”, disse o técnico.

O mês com números de Larry Bird, ademais, provam que Avdija atingiu um outro patamar como jogador na NBA. Antes um titular sólido, hoje ele é o principal nome do jovem Blazers, que segue em reconstrução. Portanto, para o técnico Chauncey Billups, essa mudança se deve à intensidade que ele tem em seu jogo.

“Acho que Deni está aprendendo muito sobre si mesmo neste momento. Acho que o jogo que estamos jogando, no ritmo que estamos jogando, ajuda ele. Além disso, sempre digo que as pessoas que jogam com mais intensidade geralmente se saem muito bem na NBA”, disse o técnico do jogador.

Na temporada da NBA, o jogador do Blazers tem médias de 16.3 pontos, sete rebotes e 3.8 assistências, além de 36.8% dos três pontos.

