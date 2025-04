Joe Mazzulla quer ver Payton Pritchard com prêmio na NBA

Na busca por vencer seu segundo título da NBA, o Boston Celtics vê Payton Pritchard brigando pelo prêmio de Sexto Homem do Ano em 2024/25. O armador deu mais um grande passo em seu jogo na atual campanha com alguns dos melhores números da carreira. Ele é visto como o grande favorito na disputa da premiação, liderando vários números entre os reservas.

O técnico do Celtics, Joe Mazzulla falou sobre o jogador antes da partida contra o Miami Heat, na última quarta-feira (2). Então, ele explicou os motivos para que ele seja o Sexto Homem do Ano.

“A verdade é que há muitas razões para isso. Mas é claro que sua capacidade de impactar os jogos está na frente de tudo. Ele faz isso de muitas maneiras diferentes. Acho que em muitos momentos isso é visto apenas como algo sobre pontuação, mas não deveria. Pritchard nos ajuda em quase todas as áreas, então, não diminuo sua participação”, afirmou.

Publicidade

Depois disso, o treinador também especificou algumas das outras áreas em que vê o armador sendo vital para a campanha de Boston em 2024/25.

“Como disse, vai além dos pontos. Ele nos ajuda com o rebote ofensivo, nos impulsiona na defesa, trás muita energia. No fim, ele mudou tantas partidas para nós nesse ano que é até difícil de contar. Acho que pelo nosso time ser tão bom, algumas vezes, muitos dos nossos caras são diminuídos nessas discussões por conta disso, e não acho justo. Então, espero que a NBA dê o valor para Payton Pritchard e o entregue o prêmio”, concluiu Mazzulla.

Publicidade

Leia mais!

A produção do camisa 11, de fato, tem sido acima da média. Pritchard lidera os reservas em vários quesitos na atual campanha. Como por exemplo, pontos, arremessos convertidos, bolas de três e plus-minus. Além disso, é o terceiro reserva com mais assistências na campanha e por fim, o quinto com mais roubos de bola.

O armador é o único que fez um jogo de pelo menos 40 pontos em 2024/25, saindo do banco, quando anotou 43 no triunfo sobre o Portland Trail Blazers. Nesse jogo, aliás, também se tornou o único reserva a converter dez bolas de fora em algum jogo da campanha.

Publicidade

As 234 bolas triplas dele até aqui, são a maior marca da história da NBA para qualquer jogador vindo do banco. Além disso, os rebotes ofensivos citados por Mazzulla também estão lá. Entre os jogadores de sua altura ou menores, nenhum gerou tantas segundas chances para o seu time (95) quanto Pritchard.

Alguns outros nomes também estão fortes na briga, como por exemplo, Malik Beasley do Detroit Pistons, Naz Reid do Minnesota Timberwolves, De’Andre Hunter e Ty Jerome do Cleveland Cavaliers. Mas para muitos, o grande favorito é o armador do atual campeão da NBA.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA