Jimmy Butler fala sobre agressividade no Warriors após troca

A troca para o Golden State Warriors mudou o panorama da temporada de Jimmy Butler. A primeira metade de 2024/25 do astro foi marcada por polêmicas no Miami Heat. Na Califórnia, no entanto, ele conseguiu dar a volta por cima, enquanto ajudou o time de San Francisco a se tornar uma das forças do Oeste.

A chegada de Butler no Warriors, porém, não está marcada somente por elogios. Desde sua primeira partida, os fãs e analistas têm percebido um jogador menos agressivo no ataque. O camisa 10, por exemplo, tem médias de somente 16.3 pontos e 10% nas bolas de três pontos, em dez jogos pela franquia.

Butler, no entanto, minimizou seus números desde a troca. Em entrevista ao site The Athletic, ele garantiu que está satisfeito com seu início de passagem por San Francisco.

Publicidade

“Todo mundo espera que eu seja agressivo. Mas eu simplesmente não consigo evitar de fazer a jogada certa repetidas vezes. Espero que isso seja contagiante. Só porque a jogada foi desenhada para você, não significa que o arremesso tem que ser seu”, afirmou Butler.

O papel mais discreto de Butler no Warriors também tem outra razão: Stephen Curry. Assim que chegou a Golden State, o ex-Heat sabia que seria o suporte do camisa 30. Algo que ele tem feito de maneira exemplar. O multicampeão, afinal, elevou seu nível desde a chegada do ala, com médias de 29.4 pontos e 42.9% nas bolas de três.

Publicidade

Leia mais!

O impacto de Jimmy Butler desde a troca tem sido reconhecido por seus companheiros de Warriors. Draymond Green, por exemplo, rasgou elogios ao camisa 10 ainda nos primeiros jogos após o negócio com o Heat. Para ele, o astro conseguiu recuperar a confiança do elenco.

“Jimmy é o jogador que muda uma franquia. Mudou tudo em todos os lugares por onde passou. E, por isso, também está ajudando a revitalizar o que temos por aqui. Várias coisas já mudaram em nosso elenco. A confiança dentro do grupo comparado ao que tínhamos antes da troca, acima de tudo, nem se compara. Mudamos da água para o vinho”, revelou o veterano.

Publicidade

A mudança não aconteceu somente nos números de Curry e companhia. O Warriors, afinal, saltou de décimo para sexto colocado no Oeste, ficando próximo de uma vaga direta na pós-temporada. Além disso, está próximo do quinto colocado, o Houston Rockets, que vive uma fase ruim nas últimas semanas.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA