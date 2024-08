Jayson Tatum encerra polêmica sobre seleção dos EUA nas Olimpíadas

Após a conquista do ouro olímpico, Jayson Tatum apareceu publicamente e pôs fim a polêmica sobre a seleção dos EUA. Durante a campanha, o astro do Boston Celtics teve poucos minutos e foi motivo de críticas ao treinador Steve Kerr. Durante a passagem, ele revelou que ouviu todo o falatório, enfrentou um dos grandes desafios de sua carreira e evitou as redes sociais.

Enquanto os EUA esteve Paris, Tatum, ao lado de Tyrese Haliburton, foi o único jogador que não saiu do banco nos jogos contra a Sérvia. Nos outros quatro jogos, ele entrou em todos e teve média de 17.7 minuitos. A minutagem controlada motivou muitas discussões no país, enquanto ele evitou ficar de fora de disso.

“É uma daquelas coisas em que se houve tanto falatório e debate. Houve um período durante as Olimpíadas onde questionavam se eu era uma superestrela ou não. Depois, uma nova discussão se eu estaria pronto para liderar o Boston Celtics na NBA. Eu penso: ‘acabei de ganhar um título, é verão, seria tão bnom uma pequena pausa em que não ligo a ESPN’. Mas acho que isso faz parte e talvez seja o nível que atingi em minha carreira”, esclareceu.

Enquanto esteve na Vila Olímpica, Tatum contou que sentiu um grande apoio dos fãs por sua ausência dos EUA. Segundo ele, a situação vivida na França foi inédita em sua carreira. Porém, ele revelou que não ficou triste pela decisão de Steve Kerr e que estava pronto para sair de lá com o ouro no peito.

“Na era das redes sociais, você vê tudo. Você vê todos os tweets e as pessoas nos podcasts na TV dando a sua opinião. Obviamente, eu queria contribuir mais, nunca estive nessa situação. Comecei a jogar basquete aos 3 anos e nunca fiquei sem jogar. Então, foi diferente e desafiador. Mas claro que eu não estava andando por aí triste. Eu não estava com essa atitude e nem com raiva do mundo. Fiquei pronto e fiz o que me pediram para ganhar uma medalha de ouro”, completou.

Por fim, Jayson Tatum encerrou o assunto em relação a seleção dos EUA. Após a conquista em Paris, ele atingiu sua segunda medalha olímpica e agora quer focar seu tempo em seu filho Deuce e na preparação com o Boston Celtics para 2024/25.

“Eu tenho duas medalhas de ouro e um título da NBA. Mas nem tudo aconteceu necessariamente como você espera. Aprendi a aceitar isso como parte do processo. Você segue em frente e estou me preparando para aproveitar as últimas semanas antes da temporada começar”, finalizou.

Futuro em aberto

Embora deixe a preocupação de lado, Tatum não sabe se segue com os EUA para a preparação de Los Angeles 2028. Durante Paris, ele confessou que teve uma experiência amarga, que o fez repensar sobre sua sequência com o Team USA. O astro, desse modo, quer um tempo para pensar na melhor decisão para sua carreira.

”Foi uma experiência difícil pessoalmente na quadra, mas não vou tomar nenhuma decisão baseada em emoções”, disse Tatum. “Se você me perguntasse agora se eu vou jogar em 2028, isso está a quatro anos de distância e eu teria que tirar um tempo para pensar sobre isso. Então, não vou tomar nenhuma decisão baseada em como foi essa experiência”, continuou.

Contudo, em relação ao tempo que passou como reserva em Paris, o craque tem uma reflexão: “sempre vejo o copo meio cheio e acredito que tudo acontece por uma razão. Seja qual for essa razão, eu ainda não sei. Mas tenho certeza de que descobrirei”, encerrou.

