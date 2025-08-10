“Jaylen Brown não vai levar Celtics ao título”, avisa lenda da NBA

Jaylen Brown foi o MVP das finais na conquista do último título da NBA do Boston Celtics. Mas, agora, o ala vai ter um desafio maior para comandar o time. O astro Jayson Tatum, afinal, se recupera de uma lesão muito grave e pode nem atuar na próxima temporada. Será que o jogador pode surpreender outra vez? Um dos maiores jogadores da história da franquia e lenda viva do basquete não está otimista.

“A meu ver, antes de tudo, Jaylen não é um superastro no mesmo nível de Jayson. Não sei se pode carregar um time durante o ano inteiro. Além disso, eu vejo um movimento grande de reestruturação no elenco. Derrick White é bom demais e, por isso, dá para contar que produzir de forma consistente. Mas não é uma referência. E Jaylen também não vai nos levar a um título”, declarou o icônico Bob Cousy.

Como disse Cousy, a lesão de Tatum não é o único detalhe que prejudica as chances de título do Celtics. A verdade é que, diante da ausência certa do líder do elenco, o time decidiu cortar gastos e desmontar parte do elenco campeão no ano passado. Então, vai ser um ano sabático para Boston. Essa economia foi também o primeiro passo de uma nova gestão, pois a equipe acaba de ser vendida.

“Esse homem que comprou a franquia deve estar chocado, pois deu tudo errado. Desde o minuto em que assinou o contrato, a merda bateu no ventilador. Tudo o que poderia ter dado errado com a organização nos últimos meses, em síntese, deu. Eu espero que ele não se arrependa do negócio, mas foi um golpe duro”, admitiu o integrante do Hall da Fama.

Decepção

A pouca animação de Cousy com o Celtics liderado por Jaylen Brown, a princípio, passa pelo fim da temporada passada da NBA. Pois o basquete da equipe decepcionou o ex-jogador. O time foi eliminado de forma surpreendente pelo New York Knicks nos playoffs, mesmo com a vantagem de mando de quadra. O veterano admite que ainda não conseguiu “digerir” a eliminação.

“A minha experiência diz que o melhor time vence nos playoffs da NBA. É claro que há algumas zebras, mas, geralmente, o melhor se sobressai no mata-mata. Então, eu não entendo como Boston teve um colapso tão brutal contra um time assim. Afinal, como ficou provado na sequência, o Knicks nunca esteve à altura de ser um candidato ao título”, lamentou o lendário armador.

Muitos torcedores culparam a dependência dos arremessos de três pontos pela derrota na pós-temporada. Cousy, assim como os fãs, concorda com essa visão. “Eu acho que Joe Mazzulla fez um bom trabalho mobilizando a atenção dos jogadores. Mas vejo a cesta de longa distância como uma arma possível. Não pode ser a sua primeira e única opção, como se mostrou para Boston”, avaliou.

Reta final

Cousy completou 97 anos de idade nos últimos dias. Com isso, ele é um dos dois únicos integrantes vivos da dinastia do Celtics que dominou a NBA nas décadas de 1950 e 60. Ele mora na mesma casa em que reside desde os anos 1960, mas em condições muito diferentes. Apesar da lucidez, ele só consegue se locomover com uma cadeira de rodas por problemas nas pernas e pés.

“Eu estou quebrando aos poucos. Certamente, está acabando. Mas tento me focar nas coisas positivas da vida nesse momento. Estou na segunda prorrogação desse jogo enquanto espero o início de uma nova partida na grande quadra do céu. Eu sei, no entanto, que tive muita sorte em minha vida. Isso é o que levo comigo”, concluiu a lenda vida da liga.

