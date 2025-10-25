Jaylen Brown critica NBA e pede mais “proteção” a jogadores

As apostas esportivas, certamente, mudaram a realidade dos trabalhadores de ligas pelo mundo. E, para Jaylen Brown, a NBA falha em proteger os seus jogadores dentro desse novo cenário. O astro fez uma cobrança aos dirigentes da liga para esclarecer os atletas sobre o que configura participar de um esquema ilegal. Ele revelou que muitos colegas não têm dimensão sobre isso.

“Eu acho que muito mais coisas podem ser feitas para ajudar e preparar os jogadores. Afinal, como podemos prepará-los para esse ambiente? Todos só pensam no aumento das receitas com a entrada dessas casas, mas ninguém conversa sobre isso. Eu acho que a nossa classe não tem clareza o bastante sobre as consequências desses casos”, criticou o ala do Boston Celtics.

Jaylen Brown, a princípio, fala sobre o assunto em uma condição de poder. Ele é um dos vice-presidentes da Associação dos Jogadores e, além disso, o representante do Celtics na união. É claro que o assunto está em alta entre os atletas no momento pela notícia da prisão de Terry Rozier. Mas o craque indica que, mesmo quando não estão envolvidos de forma direta, a questão “respinga” neles.

“Nós não recebemos nenhuma parte dos lucros sobre isso, mas lidamos com os reflexos em quadra. Há muita negatividade, pressão e críticas sobre os atletas durante um jogo por causa de apostas. E isso pode levar a problemas morais. Eu não sei, por enquanto, qual é a forma ideal de lidar com essa questão. Mas é algo que a NBA precisa de mais tempo para conversar e discutir”, reforçou o titular de Boston.

Discurso

É verdade que a pressão não deveria ser um problema para os jogadores da NBA. Antes da nova realidade da liga, eles já lidavam com isso do ponto de vista competitivo. Além disso, a atenção pública e trato com os fãs sempre foram um fator extra nesse sentido. Brown não nega nenhum desses pontos. Mas, ao mesmo tempo, prega que esse novo tipo de relação não pode ser encarado como algo normal.

“As pessoas dizem que nós deveríamos saber lidar com as pessoas nos pressionando por apostas porque ganhamos muito dinheiro. Mas isso não é o problema inteiro também. A questão é que se cria um discurso negativo em torno da liga e dos seus jogadores. Sim, isso faz parte. Algumas das experiências que temos com torcedores agora, no entanto, indicam que estamos em um dilema”, avisou o veterano.

A NBA reforçou a sua política de interação entre jogadores e torcida nos últimos anos. Brown, no entanto, crê que isso é só uma medida. “Os torcedores sentem que podem entrar em quadra, cobrar jogadores sobre números e até nos tocar, como vimos em alguns casos. São situações perigosas que, acima de tudo, podem ser evitadas com mais conversa e esclarecimento”, afirmou.

Defesa

Enquanto vice-presidente da Associação dos Jogadores da NBA, Jaylen Brown precisa defender os seus colegas. Isso inclui Rozier – com quem, aliás, jogou no Celtics. A união divulgou uma nota em que defendeu a investigação do caso, mas fez um alerta sobre a presunção de inocência. Afinal, na justiça, todos devem ser vistos como inocentes até que se prove o contrário.

“A investigação é necessária, mas, se essas pessoas forem inocentes, isso não foi um tratamento justo diante do público e da mídia. Então, temos que ter certeza de que o indivíduo vai ter a sua imagem ‘limpa’ se nada for comprovado. Mas, por enquanto, a gente ainda está apurando todas as informações. É crucial chegar até o fundo dessa questão”, finalizou o ala.

