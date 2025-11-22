James Harden “volta no tempo” e lidera Clippers sobre Hornets

O astro James Harden “voltou no tempo” para liderar o Los Angeles Clippers na vitória sobre o Charlotte Hornets neste sábado (22) por 131 a 116. Ele fez 55 pontos, marca que não se aproximava desde 2019/20, enquanto acertou dez cestas de três. Enquanto isso, Ivica Zubac ficou com 18 pontos e nove rebotes. Por outro lado, o calouro Kon Knueppel brilhou com 26 pontos.
Foi apenas a quinta vitória do Clippers em 16 jogos na atual temporada da NBA. O time está sem o ala Kawhi Leonard (tornozelo) desde o início do mês e, como resultado, vinha em uma sequência de nove derrotas nos últimos dez.
James Harden, então, passou a tomar conta do ataque do Clippers de vez, sendo obrigado a pontuar mais do que o normal dos últimos tempos. Neste sábado, ele deu ao seu time um triunfo importante. Afinal, a equipe de Los Angeles não possui a própria escolha de Draft.
O jogo
Enquanto o Clippers vinha pressionado, o Hornets, em reconstrução, jogava em casa. Os anfitriões contaram com a volta de Brandon Miller, que estava fora desde o dia 25 de outubro.
No primeiro quarto, LaMelo Ball e Miller foram as melhores opções de ataque do Hornets e, assim, deixaram o time na liderança por 18 a 10. Então, Harden começou o seu show pelo Clippers. Ele fez 27 pontos nos 12 primeiros minutos para deixar sua equipe na frente por 38 a 30.
Então, no segundo período, os veteranos Brook Lopez e Nicolas Batum fizeram o Clippers abrir 16 em pouco tempo. Mas Knueppel, com suas cestas de três, liderou os anfitriões e a diferença despecou. Ao fim do primeiro tempo, a equipe de Los Angeles ainda vencia, mas por 52 a 47.
Leia mais
- NBA: Ideia de troca colocaria Raptors na briga pelo título do Leste
- NBA: Jimmy Butler detona colegas do Warriors após derrota
- Grizzlies vai disponibilizar Ja Morant para troca
Na volta do intervalo, o Hornets pressionou o Clippers ainda mais e cortou para dois, mas James Harden começou a receber a ajuda de seus colegas. Ivica Zubac, após bandeja, deixou os visitantes em vantagem por 85 a 75. Então, a diferença saltou para 18 em pouco tempo e a equipe de North Carolina não tinha respostas para as cestas de três.
Por fim, nos 12 minutos decisivos, o Clippers controlou melhor as posses. Apesar de toda a pressão do Hornets, o time de Los Angeles fez cinco cestas de três consecutivas para deixar em 111 a 91. Kon Knueppel, de três, deu a Charlotte uma chance de seguir no jogo.
No entanto, após todas as tentativas do Hornets, o Clippers respondia com cestas do perímetro de forma imediata. Quando restavam cerca de três minutos para o fim, o time californiano garantiu a vitória após nova cesta de três de Harden, a décima no jogo. O Hornets até não deixou mais o adversário pontuar, mas a diferença era grande demais para tirar.
Assim, o Clippers confirmou o triunfo.
(5-11) Los Angeles Clippers 131 x 116 Charlotte Hornets (4-12)
Los Angeles
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|James Harden
|55
|3
|7
|1
|0
|Ivica Zubac
|18
|9
|6
|0
|1
|Kobe Sanders
|11
|1
|2
|1
|0
|John Collins
|10
|7
|0
|1
|0
|Brook Lopez
|11
|1
|1
|0
|1
Três pontos: 19/43 (44.2%) / Harden: 10/16
Charlotte
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kon Knueppel
|26
|1
|1
|1
|0
|Brandon Miller
|23
|1
|3
|1
|1
|Miles Bridges
|19
|3
|2
|0
|1
|LaMelo Ball
|18
|4
|7
|0
|0
|Collin Sexton
|18
|3
|4
|0
|0
Três pontos: 11/36 (30.6%) / Knueppel: 6/9
