James Harden vai mal em jogo decisivo nos playoffs da NBA

A temporada do Los Angeles Clippers acabou. Após a derrota para o Denver Nuggets por 120 a 101 na noite de sábado (3), o time californiano foi eliminado. No entanto, imprensa e torcida culparam James Harden por mais um jogo decisivo abaixo da média nos playoffs da NBA. Isso porque o armador até teve 13 assistências, mas fez apenas sete pontos.

Aliás, o histórico de James Harden em jogos 7 não é nada bom. Até aqui, o jogador possui médias de 19.3 pontos, 7.9 assistências, 4.0 erros de ataque, enquanto acerta somente 22.4% nos arremessos de três. No total, ele teve de atuar em partidas decisivas sete vezes, com três vitórias e quatro derrotas.

Enquanto isso, Kawhi Leonard foi a única “fonte de pontos” no jogo que eliminou o Clippers dos playoffs da NBA. Leonard somou 22, além de cinco rebotes. No entanto, insuficientes para conseguir passar para a próxima fase dos mata-matas.

Apesar de o Clippers cair nos playoffs, o técnico Tyronn Lue elogiou a dupla formada por Harden e Leonard. De acordo com o treinador, o que os dois fizeram foi “encorajador”.

“Eu acho que James (Harden) segurando o time quando Kawhi (Leonard) perdeu 45 jogos e nos carregando ao longo da temporada, ele fez um grande trabalho nisso”, disse. “Mas eu acho que Kawhi, vindo depois de um longo período fora e tendo confiança em seu joelho, podendo jogar mais minutos, ele pode passar por cima disso. Então, com os dois juntos por toda a (próxima) temporada, seria incrível”.

De acordo com Lue, o trabalho já seria difícil de qualquer forma ao longo da campanha. Mas, mesmo assim, o time conseguiu vaga direta nos playoffs da NBA por conta de uma boa primeira metade de temporada de James Harden, Norman Powell e Ivica Zubac. Tudo isso, sabendo que Leonard não jogaria várias partidas, enquanto o time perdeu Paul George na offseason.

“Então, quando seu melhor jogador perde 45 jogos, é meio difícil fazer as coisas como a gente queria nos playoffs da NBA. Mas eu pensei que nós fizemos um bom trabalho. E seja lá o que nós poderíamos fazer para vencer, eles fizeram”, disse Lue.

Apesar de todos os problemas do Clippers ao longo de 2024/25, é a terceira vez consecutiva que o time cai na primeira rodada dos playoffs da NBA. Em 2022/23, por exemplo, a equipe perdeu por 4 a 1 quando Leonard atuou em apenas dois jogos. Já em 2023/24, o ala voltou a jogar apenas duas partidas na queda diante do Dallas Mavericks por 4 a 2.

Enquanto isso, de todos os principais jogadores do Clippers, James Harden é o único que pode deixar o time. Isso porque ele tem opção em seu contrato para 2025/26, no valor de US$36.3 milhões. É provável que ele deixe o atual acordo para firmar um mais lucrativo.

Dono do Clippers surpreende

Steve Ballmer, dono do Los Angeles Clippers, não quis ver seu time sem torcida no jogo 7 dos playoffs da NBA. Ele levou 120 torcedores da equipe em um avião e deu ingressos a todos os fãs, além de transporte em Denver. Ballmer tomou a decisão pouco depois da vitória no sexto jogo.

Apesar de seus esforços, o Clippers teve um segundo tempo muito ruim e não conseguiu superar o Nuggets.

