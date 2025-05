James Harden comanda, Clippers bate Nuggets e força jogo 7

James Harden foi o grande nome da vitória do Los Angeles Clippers sobre o Denver Nuggets por 111 a 105, nesta quinta-feira (1). A franquia da Califórnia evitou sua eliminação em 2024/25 e agora vai para um sétimo e derradeiro duelo para definir quem será o rival do Oklahoma City Thunder na próxima fase. Denver até teve uma reação no final do jogo, mas não foi o suiciente para vencer.

Após fazer duas partidas menos brilhantes, o armador enfim apareceu no Jogo 6 em hora crucial para o seu time. Com 28 pontos e oito assistências ele foi não só o cestinha, mas levou a outros 19 pontos da equipe na partida. Destaque, acima de tudo, para o ótimo segundo quarto, onde marcou 17 de seus 28 pontos e manteve sua equipe não só no jogo, mas com a liderança. O armador atuou em 47 dos 48 minutos da partida.

A maior vantagem do Clippers de James Harden sobre o Nuggets de Nikola Jokic, foi no terceiro quarto quando abriu 15 pontos. Nesse período, Kawhi Leonard foi brilhante. O ala marcou nove de seus 27 pontos e também teve três de suas cinco assistências, punindo algumas ajudas defensivas que o time do Colorado tentou usar para limitá-lo.

Outro que apareceu de forma importante foi Norman Powell, com 24 pontos e eficiência nos arremessos. O ala-armador, aliás, também vinha tendo algumas partidas menos brilhantes, mas fez sua maior pontuação na série quando o time mais precisou. Além disso, Nicolas Batum e Derrick Jones Jr somaram quatro acertos do perímetro, impactando a partida saindo do banco. Por fim, Ben Simmons não teve qualquer minuto.

Nikola Jokic fez um grande primeiro tempo com 20 pontos marcados. Mas teve muita dificuldade a partir do terceiro quarto. O sérvio jogou 20 dos últimos 24 minutos do jogo e anotou apenas cinco pontos. Aqui é importante citar o trabalho de Ivica Zubac, hoje não tão presente no ataque, mas peça central na defesa individual sobre o MVP que acertou apenas cinco de 14 arremessos sobre ele.

E quando o sérvio é bem marcado pelo rival, as coisas se tornam mais difíceis para todo o time de Denver. Jamal Murray flertou com o triplo-duplo, mas mesmo acertando alguns arremessos difíceis, não foi capaz de manter o time próximo no placar em meio a corrida de Los Angeles. Aaron Gordon, Christian Braun e sobretudo, Russell Westbrook, também tiveram bons jogos. Mas todo o fluxo ofensivo do time do Colorado pareceu se perder no segundo tempo.

Uma reação final chegou a acontecer por parte do time visitante nos últimos cinco minutos de jogo. Nesse momento, Denver começou uma sequência de 15 a 5 que colocou o time há cinco pontos de distância no marcador. Nikola Jokic levou um toco de Ivica Zubac e Jamal Murray errou uma bola de três em arremessos que poderiam ter levado a uma virada, mas que no fim, concluíram a vitória de Los Angeles.

O sétimo e decisivo jogo da série será no próximo sábado (3), às 19:30 em Denver. Quem avançar encara Oklahoma no jogo 1 da série de segunda rodada dos playoffs na terça-feira (6).

(3) Denver Nuggets 105 x 111 Los Angeles Clippers (3)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 25 7 8 3 1 Jamal Murray 21 8 8 0 3 Aaron Gordon 19 5 1 1 1 Russell Westbrook 14 10 6 0 0 Christian Braun 14 3 1 0 0

Três pontos: 11-27; Jokic: 2-4

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 28 6 8 2 1 Kawhi Leonard 27 10 5 0 0 Norman Powell 24 3 1 2 0 Ivica Zubac 10 6 0 1 3 Derrick Jones Jr. 8 2 1 1 2

Três pontos: 12-39; Harden: 3-8

