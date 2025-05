Jamal Murray admite problema em jogo do Nuggets

Jamal Murray não saiu satisfeito do último jogo do Denver Nuggets. O time do Colorado terminou derrotado pelo Los Angeles Clippers, na quinta-feira (1), por 111 a 105. Então, a equipe perdeu a chance de eliminar o adversário e avançar às semifinais dos playoffs da Conferênci Oeste.

Murray, que teve 21 pontos e converteu nove das 19 tentativas de arremessos, apontou falhas do Nuggets. À ESPN, o astro acusou o time de estar bagunçado.

“Eu acho que estávamos desorganizados em quadra”, disse Jamal Murray. “Acho que é a melhor forma de colocar”.

A explicação de Murray ficou evidente nos erros do Nuggets em quadra. Isso porque, a equipe teve 12 turnovers, contra sete do Clippers. Assim, Los Angeles marcou 23 pontos através das perdas de posse do time de Colorado, o que ajudou na vitória no Jogo 6.

Após o jogo, Jamal Murray afirmou que o Nuggets não pode repetir a atuação, se quiser passar de fase.

“Foi um jogo frustrante”, afirmou Murray. “Alguns dos turnovers foram bem ruins e nos custaram caro. Porém, achei que o Clippers jogou com muito mais desespero que nós. O time veio com tudo, como se fosse tudo ou nada. Acho que o jogo se decidiu naquelas posses 50-50. Então, no próximo duelo, são essas jogadas que vamos ter que tirar deles”.

O técnico do Nuggets concordou com Murray ao dizer que o jogo do Clippers forçou os erros. Segundo David Adelman, afinal, o time de Los Angeles acelerou os duelos, o que complicou o estilo de jogo de Denver.

“Nós ficamos acelerados demais no jogo”, disse o técnico do Nuggets ao The Athletic. “O Clippers nos pressionou na defesa e nos fez cometer erros. Se você não cuidar da bola nesta série, vai perder. Achei que fomos bem na defesa, mas não conseguimos ganhar as bolas divididas e isso nos machucou”.

Por fim, com o resultado, Clippers e Nuggets voltam para o Jogo 7. O duelo acontece neste sábado (3), às 20h30 (horário de Brasília), na Ball Arena, em Denver. Desse modo, quem vencer, enfrenta o Oklahoma City Thunder nas semifinais do Oeste.

“Se você é um fã de basquete, se é realmente gostosa do esporte, não é um torcedor de mentira, esse é um jogo que você tem que assistir”, alertou Nikola Jokic.

