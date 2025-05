Jalen Williams reage após derrota do Thunder por 42 pontos

O Oklahoma City Thunder sofreu um revés histórico para o Minnesota Timberwolves nos playoffs da NBA. Fora de casa, o time foi superado por 143 a 101, sendo a pior derrota na história da franquia durante a pós-temporada. No entanto, os jogadores têm minimizado o resultado. Jalen Williams, por exemplo, teve uma reação tranquila após a derrota do Thunder por 42 pontos.

“Na faculdade, eu perdi por 60 pontos. Então, sempre pode ser pior”, disse Jalen Williams.

A tranquilidade de Williams se dá pela vantagem do Thunder na série. Embora tenha sofrido a derrota, o time ainda vence a série por 2 a 1 e é favorito para avançar às finais do Oeste. Desse modo, ter perdido por um ou 40 pontos de desvantagem não faria diferença para a situação no duelo.

Alex Caruso, inclusive, acha que a vantagem construída pelo Thunder foi justamente o que motivou o Timberwolves a vencer por 42 pontos. Isso porque a vitória era muito necessária para Minnesota, uma vez que perder por 3 a 0 poderia significar uma eliminação.

“É só lutar contra o efeito da natureza humana”, disse Alex Caruso. “Estávamos vencendo por 2 a 0. Se eles perdessem, ficariam atrás por 3 a 0. A história, os números, mostram que aí praticamente acabaria. Então, era o jogo 7 deles. Porém, não fizemos um bom trabalho para responder a isso logo no começo”.

Como Jalen Williams, o astro Shai Gilgeous-Alexander também se mostrou tranquilo após a derrota do Thunder por 42 pontos. O armador, aliás, teve a pior atuação dele em 2024/25, sendo limitado a 14 pontos e 4 de 13 nos arremessos.

“A gente não tenta jogar desse jeito, eu prometo”, brincou Gilgeous-Alexander.

O MVP de 2025, por fim, mostrou foco para a próxima partida entre Thunder e Timberwolves. O jogo 4 pelos playoffs da NBA acontece nesta segunda-feira (26), a partir das 21h30 (horário de Brasília), novamente em Mineápolis. Portanto, é a chance de Oklahoma City retomar as redéas da série.

“Você leva um soco, levanta de novo”, disse Gilgeous-Alexander. “É sobre reagir, e esse é o próximo desafio. Levamos um soco na cara hoje. No próximo jogo, vamos levantar ou não, e aí vamos perder. Então, temos que decidir.”

