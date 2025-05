Jalen Brunson faz história nos playoffs da NBA

Jalen Brunson entrou para a história dos playoffs da NBA. Na vitória do New York Knicks sobre o Detroit Pistons, na quinta-feira (1), ele igualou Michael Jordan em jogos com mais de 40 pontos e mais de cinco assistências em jogos fora de casa que fecharam série.

Brunson marcou 40 pontos e sete assistências no duelo contra o Pistons pelos playoffs. Mesmo fora de casa, o astro conseguiu superar a forte defesa de Detroit para garantir a classificação do Knicks. Em 2024, aliás, ele fez um feito similar, ao marcar 41 pontos e 12 assistências, na casa do Philadelphia 76ers, para também classificar New York.

O único jogador com dois jogos de 40+ pontos e 5+ assistências em vitórias fora de casa que fecharam séries foi Michael Jordan. Assim, Jalen Brunso alcançou um patamar exclusivo com a camisa do Knicks. Algo que fez o analista Jay Williams, da ESPN, o colocá-lo como o maior jogador a vestir a camisa de New York.

“Não acho que o Knicks tenha chance contra o Celtics. No entanto, acho que estamos assistindo ao maior Knick de todos os tempos vestindo essa camisa”, disse Williams, após a atuação de Brunson pelo Knicks.

O elogio de Williams não se dá apenas pelos números de Jalen Brunson nos playoffs da NBA. Além de ter alcançado Jordan, o astro do Knicks ainda foi o responsável pelo game-winner no jogo contra o Pistons. A poucos segundos do fim, afinal, ele conseguiu driblar Ausar Thompson e acertar um arremesso decisivo de três.

Brunson, assim, mostrou que também é capaz de decidir jogos na NBA. O técnico Tom Thibodeau, aliás, rasgou elogios ao armador.

“O arremesso do Jalen (Brunson), o que dá pra dizer? Foi no momento certo. Ele aparece quando mais precisamos. Fez isso o ano todo. Então, é isso que o torna especial”, disse o técnico dos Knicks.

Ao ser questionado sobre a cesta da vitória, Jalen Brunson destacou a confiança que tem em seus companheiros de equipe. Segundo ele, o esforço coletivo permite que ele renda em situações de alta pressão.

“É tudo sobre mantermos a calma e o controle. Claro que queremos isso ao longo do jogo todo, mas é ainda mais importante no final. Nós nos apoiamos. Então, sabemos o que queremos fazer. Assim, só tenho a agradecer aos meus companheiros e treinadores”, disse Brunson após a vitória nos playoffs.

