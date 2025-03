Jalen Brunson e Zach LaVine são os melhores da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (3) que Jalen Brunson e Zach LaVine foram eleitos os melhores jogadores da 19a semana da temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O armador do New York Knicks ganhou a honraria pela sétima vez, enquanto o pontuador do Sacramento Kings conquistou o prêmio inédito da carreira.

Brunson, para começar, liderou o Knicks em uma semana invicta: vitórias nos três jogos que disputou. O craque registrou médias de 29,3 pontos, 5,0 rebotes e 6,3 assistências em 38 minutos de ação. Além disso, teve 2,0 roubos de bola e só cometeu 2,6 erros de ataque por noite. Ele conseguiu a segunda atuação da temporada com 15 lances livres convertidos na última quarta-feira, contra o Philadelphia 76ers.

A premiação do armador ocorre logo depois de disputar o All-Star Game pela segunda vez na carreira. “No ano passado, eu não sabia o que esperar porque foi a primeira participação. Estou conseguindo aproveitar mais dessa vez. A minha família está aqui, então tem sido bem mais divertido. Essa é a melhor parte de tudo. Essa é uma boa experiência, certamente”, contou.

Publicidade

Leia mais sobre Jalen Brunson

LaVine, assim como Brunson, levou o Kings a resultados positivos nas três partidas da semana. O ala-armador anotou 28,0 pontos, 5,7 rebotes e 3,0 assistências nesse intervalo. Ele converteu quase 64% dos seus arremessos de longa distância e, ao mesmo tempo, não cometeu nenhuma falta no período. Com isso, o time da Califórnia se consolidou na zona de classificação para o play-in do Oeste.

O pontuador chegou ao Kings no mês passado, depois de uma troca na trade deadline. “Eu aprecio tudo em minha passagem pelo Chicago Bulls, mas chegou a hora de virar a página. Esse é o instante de levar a minha carreira a outro nível. Sacramento, antes de tudo, é um lugar que me quer. Nem todos têm a chance de jogar em uma equipe que o quer, então agradeço por isso”, declarou LaVine, na época da negociação.

Publicidade

Outras menções

Além de Jalen Brunson e Zach LaVine, outros 12 jogadores foram citados na 16a votação da temporada. A lista inclui dez atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Jayson Tatum, Jaylen Brown (Cavaliers), De’Andre Hunter (Cavaliers), Pascal Siakam, Tyrese Haliburton (Pacers) e Giannis Antetokounmpo (Bucks) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Stephen Curry (Warriors), Luka Doncic, LeBron James (Lakers), Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams (Thunder) e Shaedon Sharpe (Blazers).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA