Jalen Brunson admite decepção pelo Knicks nas finais do Leste

Jalen Brunson ainda luta para levar o New York Knicks às finais da NBA. No entanto, o desafio para avançar diante do Indiana Pacers tem sido cada vez maior. Isso porque, a equipe perdeu por 130 a 121 o quarto jogo, na noite de terça-feira (27), e viu o adversário abrir 3 a 1 na série. Desse modo, a franquia teria que conseguir uma virada histórica para chegar à decisão.

Brunson, aliás, tem sido um dos problemas do Knicks na série. No jogo dessa terça-feira, afinal, ele marcou apenas seis pontos no último quarto, enquanto o Pacers explorou suas limitações defensivas. Assim, o time de Nova York teve um saldo negativo de 14 pontos com o astro em quadra.

Após o duelo, assim, Jalen Brunson admitiu que não está satisfeito com seu desempenho.

“Não estou fazendo o suficiente por meus colegas, pelo Knicks“, disse Brunson. “Eu poderia me alongar nos detalhes sobre certas coisas, mas claramente não está sendo o bastante. Então, tenho de fazer mais diferença nesses momentos”.

Brunson tem médias de 33.3 pontos, 5.5 assistências e dois rebotes nas finais do Leste. Porém, além das dificuldades defensivas, ele tem apresentado outros problemas na série. No primeiro jogo, por exemplo, ele precisou ser poupado durante parte do duelo após chegar a cinco faltas. Enquanto isso, no terceiro, a mesma situação o tirou de quase todo o último quarto.

Para o técnico do Knicks, ainda assim, o problema de Jalen Brunson com faltas nas finais do Leste é culpa da arbitragem da NBA. Segundo Tom Thibodeau, os árbitros têm adotado um critério diferente com o astro de Nova York. Por isso, ele tem se complicado com infrações em todos os momentos decisivos da série.

“Algumas jogadas são 50/50. Podem ir para qualquer lado. No entanto, eu vejo Jalen Brunson tomando cargas e sendo penalizado com faltas defensivas. Não importa o que os árbitros digam, eu estudo essa liga há muito tempo. Então, sei bem o que é um carga legal ou não”, disse o técnico do Knicks.

Por fim, Brunson tenta dar a volta por cima já no quinto jogo das finais do Leste. O duelo entre Knicks e Pacers acontece nesta quinta-feira (29), a partir das 21h (horário de Brasília). Portanto, New York precisa vencer para ainda ter chances de avançar à decisão da NBA.

