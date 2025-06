Isaac Okoro vira problema em troca no Cavaliers

O Cleveland Cavaliers deseja acertar a troca de Isaac Okoro. O ala é visto como um dos ativos que o Cavs pode usar para tentar melhorar o elenco para 2025/26. No entanto, de acordo com Chris Fedor, o time de Ohio pode ter problemas para encontrar um destino para o camisa 35 na NBA.

“A diretoria do Cavaliers está de olho em toda a NBA para entender o que é possível fazer na offseason“, disse Fedor. “Pelo que ouvi, o time está tendo desafios para encontrar uma equipe com real interesse em Isaac Okoro. Então, seria possível apenas trocá-lo se a oferta tiver algum retorno”.

Okoro disputou 55 partidas pelo Cavaliers no ano passado. Ele teve médias de 6.1 pontos, 2.4 rebotes, 1.2 assistências, 46.4% nas cestas e 37.1% nas bolas de três. Além disso, foi um defensor sólido na rotação de Cleveland.

As médias são razoáveis para um jogador que vem do banco na NBA. No entanto, Isaac Okoro tem um contrato elevado para o impacto atual. Na offseason passada, ele assinou por US$ 33 milhões pelos próximos três anos. Assim, tem mais de US$ 22 milhões para receber de 2025 a 2027.

O contrato, portanto, seria justamente o problema para o Cavaliers conseguir a troca de Isaac Okoro.

“Os times estão olhando para Okoro e dizendo ao Cavaliers: ‘Estaríamos fazendo um favor a vocês ao assumir esse contrato. Então, nos deem algo em troca e falam valer a pena’. As equipes querem escolhas de segunda rodada ou até mesmo de primeira rodada para anexar ao negócio de Okoro”, seguiu Fedor.

Por fim, não conseguir trocar Okoro pode trazer outro problema ao Cavaliers. Isso porque, o reserva Ty Jerome será agente livre em 2025 se Cleveland não conseguir espaço no teto salarial para uma renovação.

Portanto, para Tommy Wild, do Cavaliers on SI, é a hora do Cavaliers explorar a agência livre para achar um nome para repor a saída de Jerome.

“A diretoria precisa, sim, explorar o mercado de agentes livres em busca de um armador reserva”, disse Wild. “Contudo, como o Cavaliers está acima do segundo nível de multas, só pode oferecer contratos de salário mínimo. Então, um nome que deveria estar no radar é o de Malcolm Brogdon”.

